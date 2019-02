Danko se setkal v Praze s „moudrým a charismatickým“ Zemanem. Obsah schůzky je tajemství

Slovenský předseda Národní rady Andrej Danko přijel na návštěvu do Prahy za českým prezidentem Milošem Zemanem. Tématem byli státní i osobní záležitosti, aniž by upřesnili jaké, informuje slovenský portál hnonline.

Obě strany, podle informací portálu, odmítly obsah schůzky komentovat.

„Sedět s Milošem Zemanem je zážitek na celý život. Je to moudrý, charismatický člověk a dá se od něho učit. Je to něco, co bych přál každému, kdo v určitých životních situacích přemýšlí, jak dále," cituje portál vyjádření Danka.

Tématem rozhovoru byla politika. Jak píší hnonline, oba se shodli, že politika nemá „šťastný konec". Danko při té příležitosti prohlásil, že u každého nastupuje moment, kdy je potřeba si „dát pauzu". On ovšem do tohoto bodu zatím nedospěl.

Na otázku, zdali se Danko chystá odejít z politiky, odpověděl: „Nepředbíhal bych, ale myslím si, že takový čas přijde vždy."

Schůzku prezidenta Zemana a předsedy slovenské Národní rady okomentoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Obsah setkání nebudu komentovat. Schůzka se totiž uskutečnila na žádost předsedy Národní rady Slovenské republiky," cituje portál slova Ovčáčka.