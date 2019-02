Představený české církve označil hlavu nové církve Ukrajiny za samozvance

„Pravoslavná církev Ukrajiny existuje staletí, od dob svatého knížete Vladimíra a kněžny Olgy, ode dne pokřtění v Dněpru, a má svého představeného, je to blahoslavený metropolita Kyjevský a celé Ukrajiny Onufrij. Mezi vysokými hierarchy se našli takoví, kteří se to rozhodli vyvrátit, kteří nerespektovali to, co bylo potvrzeno staletími, a místo kanonického metropolity za ‚metropolitu celé Ukrajiny‘ vyhlásili tohoto samozvance," cituje metropolitu Rastislava úřad pro styk s veřejností oddělení zahraničních církevních vztahů Moskevského patriarchátu.

Vyzval, aby všichni prosili Pána o pomoc v překonání tohoto pokušení našeho církevního života.

Hlava Církve Českých zemí a Slovenska se předtím vyslovil pro svolání celopravoslavné porady o ukrajinské otázce.

Nová církev Ukrajiny byla založena na „sjednocujícím koncilu" v Kyjevě loni v prosinci v důsledku spojení dvou nekanonických církevních struktur, jež předtím existovaly na Ukrajině. Hlavou nové „autokefální církve" se stal „metropolita" Epifanij Dumenko.

Ukrajinská pravoslavná církev v čele s metropolitou Onufrijem odmítla účast v této akci. RPC označila kanonický význam „koncilu" v Kyjevě za nicotný a možnost uznání Epifanije jinými místními církvemi za sotva splnitelný úkol.

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj předal 6. ledna Kyjevu tomos o autokefálii nové církve. Z listiny vyplývá, že platí pouze na ukrajinském území a že nesmí jmenovat biskupy nebo zakládat farnosti v zahraničí. Jsou také další omezení, která činí novou strukturu závislou na Konstantinopolu. V Ruské pravoslavné církvi označili tuto „autokefálii" za bezvýznamnou a den podepsání tomosu za tragický v dějinách světového pravoslaví.