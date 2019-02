Zeman poslal Moskvě „pozdrav“. Názor

© AFP 2018 / Michal Cizek Zeman ve svém dopise poblahopřál „prozatímnímu prezidentovi Venezuely." Zve ho i do Česka Činí prezident správnou věc? Česká elita je v rozpacích: političtí protivníci Zemana se náhle, během minuty, stali jeho přáteli, a jeho přátelé zvedají ramena. Toto řekl Sputniku poslanec Leo Luzar (KSČM), předseda podvýboru pro svobodu slova a média Poslanecké sněmovny.

„Já si myslím, že pan prezident správnou věc neudělal. Samozřejmě nedělá úplně všechno tak, jak já bych si představoval, že by měla zahraniční politika vypadat. A není to jen můj názor, je to názor mnoha občanů České republiky. V případě týkajícím se Venezuely přestřelil. Nevíme, co za tím je, nebo proč to tak rozhodl. Jeho postoj k Izraeli je dlouhodobě známý a odlišuje se třeba od mého postoje k otázce palestinsko-izraelského konfliktu. Nyní se ukazuje, že i Venezuela je prostě problém. A pan prezident se stále více přiklání k některým aspektům zahraniční politiky, která se mně osobně nelíbí. Jestli za tím stojí, že díky tomu bude pozván do Spojených států prezidentem Trumpem, že chce za každou cenu dosáhnout schůzky, nevím. Ale i taková spekulace se objevila," prohlásil Luzar.

Jak je známo, Rusko Juana Guaidóa neuznalo za dočasného prezidenta Venezuely. Zdá se tedy, že tento faktor neměl žádný vliv na českého prezidenta, který je obviňován z toho, že je závislý na Moskvě. Podle Leo Luzara tato údajně existující závislost prezidenta Zemana na Moskvě určitě nehrála roli. Mnohem více se zajímá o úplně jinou otázku.

„Bavme se o tom, co by se mělo stát ve Venezuele dále, aby se ta situace uklidnila. To je přece důležité. A tady Rusko a Čína vystupují vcelku rozumně, protože říkají, že tam proběhly nějaké volby. Maduro vyhrál, ale vnitropolitická situace je ve Venezuele natolik vážná, že se ji nedaří uklidnit. A jestli by k tomu třeba měly přispět nové vypsané volby, tak by správný politik měl uvažovat, jak uklidnit situaci v zemi. A ta situace ve Venezuele je docela vážná. Není to jenom nějaký výkřik opoziční skupiny, ale už opravdu dlouho demonstrují masy lidí a nedaří se to uklidnit. Takže politici by opravdu měli hledat kompromisy. A jestli by kompromisem mělo být vypsání nových voleb, tak si myslím, že by se ten kompromis měl udělat. A v těch volbách by se mělo ukázat, jestli lidé stojí za Madurem a on drtivě vyhraje, nebo jsou proti němu," myslí si Luzar.

Zeman je zjevně prvním lídrem západní země, který pozval Guaidóa na státní návštěvu, zatím to nikdo neudělal, ani Trump. Toto je Zemanův rys politiky, poznamenává poslanec Luzar a připomíná, že Zeman ty státníky, kterým blahopřeje, okamžitě zve do České republiky. Čili těch pozvání státníků do Česka je hodně. A v tomto případě není nutné se soustředit na to, koho pozval. „On to dělá normálně," uzavírá Leo Luzar.

