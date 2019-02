Kvůli spojení s Kremlem zákaz vystupování v ČR. Nohavica a Lisitca opět terčem kritiky

Tento pan by rad zakázal písničky Nohavici na @CRozhlas. @pavelsafr včera psal, ze by se měl zakázat koncert ruské virtuozky, protože koncertovala v Donecku. Liberálové?

Slyšeli jste, ze by někdy podlide jako babisovci nebo okamurovci volali po zákazu třeba Kluse? https://t.co/Bi30ASHyax