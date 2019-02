Klaus ml.: Buď vlivnou funkci, nebo pryč ze sněmovny. Chování Facebooku „smrdí totalitou“

Klaus v rozhovoru prohlásil, že má podobné názory jako jeho otec, hlavně co se týče daní, vydělávání peněz prací a globálního oteplování, které označil za „kravinu taženou politiky".

„Než tam sedět a živit se poslancováním, tak radši půjdu normálně pracovat a vydělám si více," řekl poslanec s tím, že chce kandidovat na takové posty, „aby to k něčemu bylo". Klaus podle svých slov šel do politiky, aby „hodně změnil české školství". Chce hájit hodnoty, kterým věří.

Moderátor se rovněž věnoval tématu české účasti na misi v Afghánistánu. Podle názoru poslance nejsou Češi v zemi příliš užiteční.

„Zrovna ta naše přítomnost, myslím si, nepřináší nějakou velkou službu demokracii, svobodě a České republice. Američané se stejně pomalu stahují a způsobem války to začíná velmi připomínat Vietnam — boj proti nikomu," řekl Klaus.

Rozhovor se následně stočil směrem na aktuální návrh zákona, který by trestal mazání příspěvků na sociálních sítích, hlavně na Facebooku.

Klaus zopakoval, že zásahy Facebooku do příspěvků, včetně blokování uživatelů, považuje za „největší útok na svobodu slova a svobodu prostředí od roku 1989". Právě proti těmto poměrům v tehdejším režimu jako mladý člověk demonstroval.

„Nechci to v téhle republice. Jestli to dělají Němci, že mají drakonický zákon, že musíte smazat „nevhodný obsah", jinak vám hrozí bůhvíco, milionové pokuty, já v takové zemi žít nechci. Navrhuji zákon, který by tomu nějakým způsobem čelil," prohlásil politik ODS a dodal: „Jsem pro to, aby každý mohl ve veřejném prostoru říkat všechno, co není trestné."

Moderátor se v této souvislosti věnoval i situaci, kdy byl Klaus ze strany Facebooku perzekuován za to, že napsal, že savci mají pouze dvě pohlaví.

„Já si myslím, že savci mají dvě pohlaví, měl jsem to v učebnicích biologie. Myslí si to drtivá většina občanů. Nikomu nezakazuji, aby tvrdil, že savci mají 27 pohlaví. Byl bych ale velice nerad, aby tento názor byl blokovaný, pakliže nebudu vybízet k tomu, že se ti lidé mají zavraždit," prohlásil Klaus s tím, že nerozumí, „jakým právem mají být tyto názory vytlačovány a jiné, které já považuji za lehce politicky extrémní, tam ponechány".

Moderátor se svojí argumentací, že Klaus jako uživatel Facebooku přistoupil na uživatelské podmínky poskytovatele, u ostříleného politika neuspěl. Ten argumentoval tím, že se jedná o veřejný prostor s velkým společenským významem.

„Tento svět je celý regulovaný. Když jste velká firma, tak se nemůžete sloučit s jinou, protože na vás skočí antimonopolní úřad. Máme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která vstupuje do vztahu mezi soukromou televizí a divákem. (…) Máme 1001 dalších regulací," prohlásil politik.

Klaus svojí činností hájí právo na to, aby se lidé mohli mýlit, říkat provokující názory i hloupé názory, „protože jinak to smrdí totalitou", dodal.

V poslední fázi moderátor připomněl Klausovi, že je favoritem sázkových kanceláří na roli prezidenta po volbách v roce 2023.

„To jsem četl," zmínil politik s tím, že prezidentskou funkci vykonávají lidé na konci své politické kariéry.

„Jsou to lidé na sklonku kariéry, kteří něčeho dosáhli. Ovlivňovali zemi. To já rozhodně nejsem," prohlásil. Svoji kandidaturu ale kategoricky nevyloučil.