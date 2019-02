Dříve Václav Klaus mladší návrh novelu trestního zákonu o cenzuře na sociálních sítích. Podle novely správci a provozovatelé sociálních sítí by neměli mazat komentáře, které neporušují zákon, jinak by právnickým osobám hrozila pokuta až 50 milionů korun a fyzickým až 500 tisíc korun a tři roky ve vězení. Samotní uživatelé jsou výjimkou, jich by se zákon netýkal.