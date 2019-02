Prý přeletí rakev… Přeřeknutí české moderátorky rozzlobil internet

Dneska se konalo poslední rozloučení s Luďkem Munzarem v Národním divadle v Praze. Z místa živě vysílala česká moderátorka Anna Bahnerová, která si spletla rakev a letadlo. „V 10:50 proletí nad Národním divadlem rakev. Ehm, pardon… proletí nad Národním divadlem letadlo," řekla moderátorka.

Video se objevilo na YouTube, kde si sledující vyměnili názory. Někteří mají podezření, že ta chyba byla úmyslná a poznamenali, že by to Munzar asi moc neocenil.

„Řekne mi někdo, prosím, že to není Česká televize, kterou si všichni povinně štědře platíme, mimo jiné proto, aby měla jistou úroveň, že? To je nějaká fejková adolescentní recese, že jo? Proboha — myslím, že kdyby p. Munzar věděl, jaká střeva budou referovat z jeho rozloučení, tak by si to namluvil dopředu sám," napsal uživatel Martin Koval.

„Skutečně ostuda, jak Brno. Prý přeletí rakev… To se nemělo stát. Strašně blbý přebrept," napsala Miluše Švarcová.

Luděk Munzar zemřel 26. ledna 2019. Munzar se proslavil svými rolemi ve filmech Čarodějovi učni, Poslední propadne peklu, Synové a dcery Jakuba Skláře, Pilát Pontský, onoho dne a v mnoha dalších. Poslední film, ve kterém herec hrál, se nazývá Svatá čtveřice a vyšel před sedmi lety, v roce 2012.