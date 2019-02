Zeman vytýká Petříčkovi, že na Ukrajině nemluvil o problému banderovců, a zastal se Ťoka

Prezident Miloš Zeman nadále kritizuje ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. „Vytkl jsem mu, že dostatečně nezmínil problém banderovců, myslím, že tento fenomén podcenil," okomentoval návštěvu hlavy české diplomacie Petříčka na Ukrajině ve svém pravidelném pořadu Týden s prezidentem.

Petříček informoval prezidenta Zemana o své cestě na Ukrajinu při setkání ústavních činitelů na Hradě na konci ledna. Tvrdil však, že k němu prezident tentokrát nemluvil kriticky. „Pana prezidenta velmi trápí otázka oslavování banderovců," řekla po schůzce na Hradě hlava Senátu Jaroslav Kubera z ODS.

© Sputnik / Nikolay Lazarenko Porošenko: Nikdo nedokáže zastavit Ukrajinu

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v prosinci podepsal zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů o bývalé příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepana Bandery, lidově zvané banderovci.

Zeman se také zastal ministra dopravy Ťoka, který je ve vládě za ANO a o jehož odvolání usilují komunisté.

„Je třeba ještě mu dát určitou šanci," prohlásil Zeman. Prezident se domnívá, že kdybychom každý rok měnili ministra dopravy, znamenalo by to další zpoždění při výstavbě dálnic. Kritičtější by ale Zeman na místě Ťoka byl k hlavě Ředitelství silnic a dálnic.

„Nevyhodíme-li některé své podřízené, budeme vyhozeni sami," varoval nepřímo Ťoka prezident Zeman.