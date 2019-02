Zlaté ručičky českých zbrojířů. Česká pistole dobývá svět (VIDEO)

Chce se nám říct: rána přímo na komoru. Ale myslivecký žargon se nehodí. I když hovoříme o zbrani, o české zbrani, a jejím báječném úspěchu na trhu. Pistole Alien české firmy Laugo Arms v komunitě střelců vzbudila mimořádný zájem. Jen považte: první limitovaná edice o pěti stovkách kusů je fakticky vyprodaná. Zájemcům nebránila ani poměrně vysoká cena — pistole stojí skoro 115 tisíc korun.

Pistole je určena pro sportovní střelbu. Čím je Alien tak zajímavý? Když se na zbraň podíváte, zaujme originálním designem. Mimozemským, vetřelčím. Ale to není vše. Pistole má zlepšené vlastnosti střelby. Revoluční novinkou je zejména zapuštění závěru do rámu pistole. To umožňuje snížit těžiště. Tím se minimalizuje zdvih pistole a usnadňuje to míření a rychlopalbu.

Na vývoji pistole Alien pracoval hlavní konstruktér Ján Lučanský víc jak dva roky. Jméno Lučanský ve světě znají. Působil v uherskobrodské České zbrojovce, kde měl za úkol dostat do sériové výroby samopal Scorpion Evo 3. Ten se prosadil v ozbrojených složkách po celém světě a prodalo se jej okolo sta tisíc kusů. Také o novou pistoli Lučanského je zájem zejména v cizině. V Česku bylo z první edice prodáno asi deset kusů, zbytek šel k zahraničním střelcům.

Na názor na úspěch pistole Alien od české firmy Laugo Arms se Sputnik zeptal Jana Skalického, předsedy Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva.

„Výrobce je nový subjekt na trhu. Těší mne, že se v České republice našel někdo, kdo přišel s poměrně originální konstrukcí a jak se zdá, povedl se mu odhad a vyplnil volný prostor na trhu," hodnotí renomovaný expert velký zájem o novou českou pistoli.

Skalický také kladně hodnotí fakt, že první série pistole byla doslova okamžitě rozprodána. Když vezmeme v úvahu, že pistole nejsou rohlíky, tak to není u zbraní příliš obvyklé. „Jde, pokud vím, o pět set kusů. Je to jistě zajímavé, už s ohledem na cenu, která není malá," říká.

Předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva nám řekl, že se s pistolí zatím osobně neseznámil, protože společnost Laugo Arms není členem asociace. Zná ji zatím pouze z recenzí a videí. Přesto nám popsal, v čem tkví zájem o Aliena. „Myslím si, že to je pečlivě zpracovaný výrobek, určený primárně pro sportovní střelbu. Design je rovněž zajímavý a vlastnictví takové zbraně bude pro majitele určitou prestižní záležitostí. Právě ve skloubení užitných vlastností a designu spatřuji jádro současného úspěchu zbraně," říká expert.

Vzniká otázka, znamená to, že čeští zbrojaři ještě mohou překvapit svět? Podle pana Skalického české zbraně vždycky měly ve světě jméno navzdory krušným obdobím našeho státu, která se logicky promítla do zbrojního průmyslu.

„Zbrojní průmysl v České republice má dlouhodobou historii a české, respektive v minulosti československé, produkty zbrojního průmyslu svět překvapují. Náš zbrojní průmysl by byl jistě úspěšnější, kdyby nebyl limitován vnějšími vlivy. Ať již šlo o nacistický diktát v období okupace, násilné zásahy do zbrojní výroby v rámci Varšavské smlouvy nebo úmyslná likvidace československého zbrojního průmyslu ve prospěch zahraničních výrobců politickou garniturou zosobňovanou Václavem Havlem," říká expert.

Úspěch, který teď zaznamenává pistole Alien, je výborný pro mladou zbrojní firmu Laugo Arms, ale snad také pro celý český zbrojní průmysl. Znovu se v zahraničí mluví o zlatých ručičkách českých zbrojířů. „Každý výrobek, který se bude ve světě prodávat s kladným ohlasem, našemu zbrojnímu průmyslu jistě pomůže. Proto doufám, že výrobce nezůstane u té první série," říká Jan Skalický, předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva.

