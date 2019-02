Miss je prý jako přehlídka dobytka. Jan Kraus promluvil o směru společnosti

Moderátor a bavič Jan Kraus si myslí, že se dneska celý svět snaží být přehnaně korektní. V úvodu své středeční show na Primě poukázal na to, co se ve světě děje kolem soutěží krásy či debat ohledně třetího pohlaví. Domnívá se, že takové snahy, aby se všichni měli dobře, by se mohly pořádně zvrtnout.

„Zrovna jsem si v šatně říkal — nevím, jestli jste si toho taky všimli — co se všude vyskytuje toho dobra, dobráctví, toho korektního počínání. Všichni se starají o to, aby všechno všude bylo korektní. Dneska jsem někde zahlídl, že soutěž žen miss, kterou už v Americe zrušili, protože to je genderově nepřijatelné, je jako přehlídka dobytka. Že prý proč to ty ženy dělají," začal Kraus o tom, na co narazil v médiích.

Podle něj je to prý jen začátek… „Školy v Německu zakládají všude, i na základních školách, toalety pro třetí pohlaví. Já jsem v sobě odhalil čtvrté. Kde já to budu mít? Všechno je korektní a tak strašně spořádané, až je to trošku nesnesitelné. Vybavuje se mi pořekadlo, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysl," diví se moderátor.

Na závěr uvedl, jak se mu vybavuje podstatná část života… „Těch zhruba 35 let, kdy jsem žil v reálném socialismu, který spěl ke komunismu. V tom nejlepším z nejlepších systémů, které jsme vymysleli proto, aby nebyly války , aby si byli lidé rovni a měli se dobře. A skončilo to na tom, že nebyl ani hajzlpapír. Varuju před tím, varuju, varuju, protože tolik dobra v lidech určitě není, věřte mi," upozornil nakonec Jan Kraus.

Známý herec, moderátor, dramatik a režisér Jan Kraus na začátku února v rozhovoru pro Český rozhlas — Radiožurnál uvedl, že v 90. letech byl každý den šťastný. V rozhovoru rozmýšlel o svých vtipných krocích podnikatelství a také o moderátorských začátcích v 90. letech, které popisuje ve své autobiografické knize Můj soukromý buzynes.