Zeman se u Soukupa jízlivě vyjádřil k „inteligenci“ zpravodajců BIS (VIDEO)

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se tázal prezidenta, zdali si všiml usnesení Školského výboru ke slovům Bezpečnostní informační služby, že v českých školách je nadále vyučována „sovětská verze" dějin a výuka češtiny je prodchnuta panslovanstvím.

„Já toto usnesení oceňuji. Dalo by se shrnout do jedné věty: BIS není vůbec nic do toho, jak má vypadat výuka dějepisu na českých školách," prohlásil Zeman s tím, že BIS není ani nic do toho, jak probíhá konkurenční boj IT firem. Těmito slovy narážel na probíhající kauzu okolo čínské společnosti Huawei v České republice, kde jsou její produkty označovány za nebezpečné pro klíčovou infrastrukturu státu.

„Toto usnesení je jakási záklopka, aby náhodou BIS , při její inteligenci, nenapadlo, že se bude vyjadřovat, tu k dopravě, tu k zemědělství a bude radit, co se má dělat, co se má sít, jak se má dojit a tak dále. Prostě, toto není úkol zpravodajských služeb, a pokud to dělají, dokazují tím jenom svoji hloupost," řekl prezident.

Poukázal i na možné nedostatky profesionality uvnitř samotné bezpečnostní služby.

„Ale pozor! Jestliže teď jsou (bezpečnostní služby — red.) hloupé v této oblasti, kde máte záruku, že nebudou hloupé v tom, čím se mají profesionálně zabývat?" dodal Zeman.

Školský výbor schválil 6. února za přítomnosti ministra školství Plagy usnesení, ve kterém konstatoval, že učební osnovy i samotná výuka nepodléhá podle demokratického rozdělení moci kontrole bezpečnostních služeb státu.