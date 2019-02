Pražský radní z Pirátské strany chodí bos. Bezdomovci mu nabízejí obuv a internet se baví

„Dnes jsem se opravdu pobavil. Nejvyšší představitel a lídr místních pirátů, dnes radní naší městské části chodí bos. Je to opravdu důstojný člen rady," napsal na sociální síti.

Idnes.cz dříve napsal, že radní Prahy 12 Lukáš Findeis chodí bez bot už osm let a budí pozdvižení, dokonce se nad ním slitovali i bezdomovci a v zimě mu nabízeli vlastní boty.

Ven jde bos téměř za každého počasí. Aby mu posypová sůl neničila kůži, maže si vždy před odchodem nohy impregnací. Impregnace ho sice ochrání před solí, ale před kamínky, kterými se sypou chodníky, ne. I na ně už si však radní zvykl. „Výhoda zmrzlých nohou je, že se sníží citlivost, takže to tak nebolí, není to tak cítit," vysvětlil.

Uživatelé sociálních sítí však měli různorodé názory na toto zjištění.

„Nemám nic proti tomu, když někdo chodí bos třeba na venkově, v přírodě, zkrátka tam, kde je čisto. Ale v Praze? Kde si každou chvíli někdo odplivne, ublinkne, čůraji a kálejí psi? To je víc, než hnus! Navíc zastupitel obce, který občany reprezentuje. Toto je ale důsledek nízké účasti při podzimních volbách," domnívá se jedna z uživatelek.

„Lidem to očividně nevadí, když jsme ve volbách získali od voličů největší podporu v Praze ," myslí si další komentátor.

„Tak nevím, jestli jen zhulený nebo opravdu má psychickou poruchu? Uvědomují si ti co je volili, co si to vlastně zvolili?" ptá se jedna z uživatelek.

„Neuvěřitelné, co si to ta mládež zvolila. A co na to pan Špaček náš etiket??!!Jejich myšlení nemá nic společného s úctou, tolerancí, důstojností, reprezentací našeho státu. Jen kdyby chodil bos třeba pan Babiš a oni ne, to byl zase skandál. Je smutné, kam vedou naši společnost a stát. Nemám slov," napsala další komentátorka příspěvku.

Připojilo se k nim i politické hnutí ANO Praha 12. „Místo toho aby reprezentovali Městskou část, tak jí zase dělají ostudu," napsali na Facebooku. Findeis si toho všiml a ohradil se proti jejím výtkám: „Ehm, děkuji za propagaci? Proč by to mělo komukoliv vadit, když na reprezentativní akce, kde vystupuji za městskou část, boty nosím. A nosím je od zvolení opravdu často."