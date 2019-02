Ministr obrany promluvil o stažení Česka z Afghánistánu a amerických zbraních na území ČR

„Pokud z Afghánistánu odejdou Američané, odejdeme také," odpověděl ministr obrany Lubomír Metnar na otázku Novinek, zdali se česká armáda chystá odejít ze země, kde dlouhodobě působí. Upozornil, že odchod je podmíněn tím, že se v Afghánistánu po případném odchodu nezhorší bezpečnostní situace.

Podle slov Metnara vede ke stažení vojáků z Afghánistánu „dlouhá cesta", nehledě na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném stahování amerických vojsk.

„O možném stahování vojáků z misí ze Sýrie a Afghánistánu mluví pan prezident Trump . Je to apel, který vyslal, ale k faktickému stažení vojsk povede dlouhá cesta," cituje portál slova Metnara. Otázka stahování vojáků je podmíněna výsledky jednání s Talibánem.

Ministr Metnar se v rozhovoru také dotkl plánů na nákup nových letounů Casa, aby bylo možné zvýšit jejich počet ze stávajících čtyř kusů.

„Máme čtyři letouny Casa. Jeden je na Sinaji, jeden je záložní, jeden je pro armádní výcvik a další také, který se navíc ještě podílí na přeletech vládních a ústavních činitelů," řekl Metnar s tím, že čtyři letouny jsou příliš málo. Resort obrany z toho důvodu plánuje pořízení dalších dvou letadel.

„Bylo by dobré, kdyby smlouva byla uzavřena v tomto roce a dodávky by měly být asi takové: jedno letadlo příští rok a druhé v roce 2021," prohlásil o nákupu nových strojů Casa Metnar s tím, že dodavatel je ochoten přistoupit na financování výhodné pro Českou republiku.

K aktuální kauze okolo technologií čínské značky Huawei Metnar prohlásil, že přístrojů této značky je na Ministerstvu obrany málo.

„V resortu se používá velmi malé množství telefonů značky Huawei," cituje portál slova Metnara. Ten dodal, že jeho ministerstvo nyní čeká na dopadovou analýzu ohledně technologií značky Huawei. Telefonům této značky bylo znemožněno přistupovat do aplikace mobilní kancelář, řekl ministr.

„Musíme být neustále bdělí, protože se nemůžeme tvářit, že kybernetické hrozby neexistují, naopak," dodal Metnar.

Novinky se dotazovaly českého ministra i na jeho pozici ve věci vystoupení Ruska a USA ze smlouvy o raketách krátkého a středního doletu (INF). Metnar v této souvislosti prohlásil, že podle názoru generálního štábu se tím na rozložení sil nic nemění.

„Uvidíme, co nastane po půl roce, kdy uběhne doba, kdy je možné se k dohodě vrátit. Je možné, že poté dojde k zhoršení situace a nevylučuji ani to, že v Alianci podobná diskuse může nastat," odpověděl ministr portálu na otázku o tom, zdali by se mohla obnovit jednání o umístění amerického radaru či raket na území České republiky.