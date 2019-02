Metnar nevyloučil diskuse o umístění americké základny v Česku

Ministr obrany Lubomír Metnar v rozhovoru pro deník Právo nevyloučil, že v případě zhoršení mezinárodní situace po zrušení dohody INF může být v NATO zahájena diskuse o umístění amerických základen v Evropě, a to včetně České republiky.

V odpovědi na otázku novináře, zda Česká republika obnoví podle polského příkladu diskusi o možném umístění amerického radaru nebo raket v zemi poté, co Spojené státy a Rusko pozastavily svou účast ve smlouvě INF, prohlásil, že je nutné počkat šest měsíců před oficiálním ukončením INF.

© AP Photo / Petr David Josek Babiš: Nechceme každý den znovu zažívat hrozbu použití jaderných zbraní

Současně podle Metnara odstoupení Spojených států a Ruské federace od smlouvy INF nic nemění na bilanci sil a neznamená automatické zvýšení vojenských hrozeb.

Dříve se premiér Andrej Babiš znepokojivě vyjádřil k odstoupení Ruska a USA od smlouvy INF.

„Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů, válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém," prohlásil.

Minulý pátek Donald Trump oznámil, že USA pozastavují platnost INF a zahajují řízení o odstoupení od smlouvy. Příští den Rusko reagovalo zrcadlově. Vladimir Putin během schůzky s ministrem Lavrovem a ministrem obrany Šojgu prohlásil, že Rusko také pozastavuje svou účast. Ruský prezident dále dodal, že Moskva je otevřena vůči novým návrhům a vyjednávání o smlouvě INF, ale oběma ministrům nařídil, aby tato jednání neiniciovali.