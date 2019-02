To je síla! Takhle se důchodové „peklo“ dotkne každého

Enormní zátěž čeká český důchodový systém a způsobí to „Husákovy děti“, tedy silné ročníky ze 70. let. Pražští odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí zhodnotili minulé ročníky a předpověděli budoucnost důchodců.

Momentálně je důchodový systém v Česku v kladných číslech, avšak během 10 let se situace zdramatizuje. Odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí v loňské matematické analýze spočítali, že přesně v roce 2028 se penze dostanou do minusu.

Zhoršení situace bude způsobeno především tím, že Češi obecně stárnou a v důchodu tráví více času, a proto vláda bude muset více a více vynakládat na vyplácení penzí.

„Bilance důchodového systému zůstane kladná do roku 2028, kdy se efekt rychlejšího růstu mezd částečně vyčerpá, k čemuž se později přidá výše zmiňovaná skutečnost, že začnou do důchodu odcházet populačně silné ročníky 70. let minulého století," píše ministerstvo.

Podle expertů povede aktuální zrychlení tempa růstu průměrné mzdy v krátkodobém horizontu k velmi rychlému poklesu úrovně dávek důchodového pojištění v relaci k průměrné mzdě.

Rezort zpracoval dva možné scénáře: stanovena maximální výše důchodového věku (Scénář 1) a další zvyšování důchodového věku nad 65 let (Scénář 2). V první variantě je stanovena maximální výše důchodového věku, která od roku 2040 bude rychle klesat. Ve druhé projekci se uvádí pokračování zvyšování věku nad 65 let a počítá se s nižšími výdaji na důchody Tak už v 30. letech by se věk nástupu do penze mohl zvýšit nad 65 let.