Čech nebo Evropan? Klaus ml. opět zabodoval ve sněmovně (VIDEO)

V minutovém videu, které bylo zveřejněna na Facebooku, Klaus místopředsedovi Pirátů vyčítá, že se během svých pracovních cest nezastává České republiky a nejedná za svou vlast.

Klaus příběh o Peksovi zaslechl na neformálním setkání se zástupcem strany ANO. „Já jsem byl včera na pivu s jedním poslancem hnutí ANO. Ten mi vykládal jednu takovou hezkou historku, tak já se Vám o tom zmíním," říká v úvodu svého projevu poslanec ODS.

„Já hodně často kritizuji pana premiéra a školskou politiku vlády. Dělám to tady, při interpelacích uvnitř České republiky. Ale v životě bych to neudělal v zahraničí jako člen nějaké delegace, protože tam bych se choval jako jednotka dohromady reprezentující Českou republiku . Pan poslanec Peksa, poslanec Pirátů, toto nečinil. A když mu tam kvůli tomu trošku říkali, ať to nedělá a říkali mu: „Vždyť seš taky Čech!" Tak odpověděl: „Já nejsem Čech, já jsem Evropan." No o tom to tady je," vysvětlil celý problém Václav Klaus ml.

Poté pokračoval dále: „Tady jsou nějací poslanci, kteří se primárně cítí Evropany. Já jich nechci vyjmenovávat, aby tady nebylo 56 faktických poznámek. A pak jsou tady poslanci, kteří se primárně cítí Čechy zodpovědnými České republice, která je teď jenom součástí politického projektu Evropské unie. O tom se tady vede spor a o tom se tady hádáme. To je zhruba všechno a ve třetím čtení se rozhodne v hlasování," řekl Klaus závěrem.

Václav Klaus mladší se dlouhodobě vyjadřuje k Evropské unii, která je podle jeho názoru nefunkčním a nedemokratickým systémem poškozujícím zájmy členských zemí. V roce 2016 byl politik pro to, aby Česko opustilo Evropskou unii, a to i navzdory možnému poklesu životní úrovně. Stalo se tak po ozbrojeném útoku v Mnichově.

Dne 9. ledna v Lucemburku proběhl podpis memoranda evropských Pirátů, kterého se mimo jiné zúčastnil i Mikuláš Peksa. Ten včerejší událost na svém Twitteru okomentoval následovně: „Včerejší podpis memoranda evropských Pirátů jsme završili návštěvou vesnice Schengen. Dobrý je, že se sem dá z Prahy dojet za 6 hodin. Má ten volný pohyb osob něco do sebe."

Memorandum je společným programem evropských pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu, ke kterému se připojili zástupci České pirátské strany. O události informovala Dana Balcarová na stránkách hnutí. Ve zprávě se uvádí, že Českou republiku na setkání reprezentoval lídr české kandidátky, Marcel Kolaja, a dvojka na kandidátce a předsedkyně Evropské pirátské strany, Markéta Gregorová.