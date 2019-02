Petr Štěpánek: Zpravodajství a publicistika je hnisavý vřed v těle ČT

Česká televize neplní svou funkci předepsanou zákonem. To si myslí Petr Štěpánek, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, hudebník a spisovatel. Podle něj totiž výroční zprávy ČT, o kterých se vede velká diskuze ve sněmovně, neodrážejí podstatu problému ČT.

Podle Štěpánka výroční zprávy ignorují skutečnost, že Česká televize neplní povinnosti, které jí ukládá zákon, a neinformuje ve svých pořadech objektivně. „ČT předstírá, že plní povinnosti dané jí zákonem. Rada ČT předstírá, že Českou televizi kontroluje. A Poslanecká sněmovna předstírá, že kontroluje Radu ČT," řekl Štěpánek v rozhovoru pro Parlamentní listy.

„Zcela se zpronevěřila svému poslání a namísto poskytování „objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů" (přesně tak to předepisuje zákon) se stala hlásnou troubou jedné (eurofilní) názorové skupiny. Platíme si ji všichni, ale do hlav nám valí názory jedné (minoritní) party," tvrdí umělec.

Podle něj hlavní problém spočívá v krajní neobjektivitě redakce zpravodajství a publicistiky, které označil za „hnisavý vřed v těle ČT".

„Magazín 168 hodin je prý pohled na svět očima Nory Fridrichové. Fajn, nic proti tomu. I naprosto popletení lidé, zcela propadlí vítačství, multikulti, genderu, Unii, Bruselu, Angele, Hillary, a naopak nenávidějící Trumpa, Putina, Zemana, Klause, brexit atd., mají v demokracii právo hlásat svoje bludy. Jenže ony přece existují i jiné pohledy na svět. Kde jsou? Na obrazovce České televize ne," postěžoval si Štěpánek.

Dále se domnívá, že ČT selektuje informace, které bychom se mohli dozvědět a vnucuje „eurohujerskou a neomarxistickou propagandu", což financujeme koncesionářskými poplatky a připomněl, že roční rozpočet ČT činí sedm miliard korun.

Dále se dotkl toho, co mohlo vést premiéra Andreje Babiše (ANO) k tomu, aby vyzval poslance ANO , aby se nepřipojovali ke KSČM a SPD a hlasovali pro schválení všech výročních zpráv ČT. Podle jeho názoru buď dává na rady svého PR týmu, který, jak se říká, má vazby na ČT a který jde zároveň po Babišovi „jak slepice po flusu", nebo nechce bojovat na příliš mnoho frontách. Podle Štěpánka se však jedná o zásadně chybné rozhodnutí.

„ANO dovoluje, aby Česká televize byla státem ve státě, pro který neplatí stejná pravidla jako pro ostatní. A když s tím je šance něco udělat, ANO stáhne ocas. Je to chyba. Je to zločin. Je to špatná politika," domnívá se Štěpánek.