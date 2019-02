Ovčáček se opřel do Mádla: Lepšolidé nepokrytě volají po omezení svobody a návratu cenzury

Portál aktuálně.cz se zeptal filmového herce, jestli si stále stojí za tím, že by lidé měli být trestně odpovědní za psaní nenávistných komentářů na sociálních sítích, jak Mádl před rokem řekl v rozhovoru pro Deník. Navíc portál připomíná, že Václav Klaus mladší teď bojuje proti tomu, aby správci Facebooku podobné komentáře mazali, o čemž Sputnik psal dříve.

Mádl odpověděl: „Pořád trvám na tom, že by lidi měli být trestně odpovědní za to, co na Facebooku říkají. Internet už je dnes prostor, kde figurujeme pod svými jmény, máme tam naše finance, nakupujeme tam a odehrává se tam nemalá část našeho sociálního života, takže by na něm měla platit stejná pravidla jako v prostoru nevirtuálním."

Jiří Mádl se dříve vyslovil, že by měly být zakázány dezinformační weby a nyní herec dodává: „V novinách přece taky nemůžete beztrestně psát něco, co není pravda, a když už se to stane, můžou se s vámi lidi soudit. Nevidím jediný důvod, proč by se tahle pravidla neměla vztahovat i na internet."

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se opřel do Mádlových výroků a označil ho za lepšolidi.

31. ledna Václav Klaus mladší argumentoval za přijetí svého nového návrhu pro ukládání pokut za mazání příspěvků na sociálních sítích. Facebook podle jeho názoru bezprostředně útočí na svobodu slova. „Jsou to věci, které mohou masově ovlivnit volební výsledky a je to útok na svobodu slova, který nepamatujeme od roku 1989," řekl.