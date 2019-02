Pocheho maňásek. Bývalý prezident Václav Klaus hrubě zpražil Petříčka

Portál uvádí slova Václava Klause: „Vždy jsme byli odmocnina politiky Evropské unie nebo přesněji Německa. Ale co dělá Petříček se svými pochvalami banderovcům a přijímáním Krymských Tatarů… A co pan prezident přidává slovy, že chce pozvat nového venezuelského kvazi prezidenta, to jsou, myslím, naprosté hlouposti, které bychom snad jako rozumní lidé a rozumná země po sto letech existence dělat neměli."

Bývalý prezident uvedl, že podle něj Petříček ve vládě maximálně provokuje iracionálními výkony a tím demonstruje jen slabost premiéra Babiše.

„Myslím, že ten Pocheho maňásek je ve vládě jen proto, aby maximálně provokoval naprosto iracionálními výkony ministra zahraničí. Myslím, že se tím jenom má pořád demonstrovat slabost pozice premiéra Babiše. A zdá se, že on bude tak dlouho napínat tětivu luku…" dodává portál slova Klause.

Před týdnem byl Tomáš Petříček kritizován geopolitickým analytikem Markem Kynclem. Podle něj má Petříček mezery ve znalosti geopolitiky a velmi pochybné morální postoje. Obojí expert nepovažuje u osoby, která vykonává tak závažnou funkci, jako je ministr zahraničí, za dobré pro Českou republiku.