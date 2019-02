Ne základnám! nebo Ano základnám!

Od masových protestů v Česku proti vybudování radaru v Brdech (v roce 2008 se podle průzkumů veřejného mínění dvě třetiny Čechů vyslovily proti nasazení amerického systému protiraketové obrany na svém území) uplynulo mnoho času. Situace v Evropě se změnila, všichni mluví o ruské hrozbě. Americké konvoje Spojených států, které projíždějí Českem, už téměř nikomu nevadí. Pokud by se otázka vytvoření základny NATO v České republice vážně objevila i dnes, lidé by protestovali znovu?

„Lidé by určitě protestovali, ale asi by jich bohužel nebylo tolik. Určitě by protesty byly, ale obávám se, že by nebylo tolik lidí proti té základně," vyjádřila svůj názor v rozhovoru pro Sputnik znalkyně tématu, tisková mluvčí iniciativy Ne základnám! Eva Novotná.

Novotná: Proč si myslím, že takový masový protest jako v případě radaru v Brdech nebude? Naše média spustila skutečnou informační válku proti Rusku. Lidé podlehli zpravodajství. Věří tomu, že by z Ruska mohlo přijít nějaké nebezpečí. Nepoužívají mozek k přemýšlení… Kromě toho poslední průzkum ukazuje, že Češi pochybují, že by se Česko v případě konfliktu dokázalo ubránit. Takže opakuji — určitě je řada lidí, kteří budou protestovat proti americké základně. Nicméně se bojím, že nás bude málo, méně, než nás bylo dřív. Ale chtěla bych něco upřesnit. Něco jiného je základna NATO, něco jiného je americká základna. Základna NATO, když jsme bohužel příslušníky NATO, nevím, jak to je, ale na těch základnách, které tu jsou, mohou být příslušníci NATO. Ale aby tady byla přímo americká základna, jako je třeba v Německu, upřímně řečeno, takovému scénáři je pro mě těžké uvěřit.

Když v zemi panují takové různé nálady, mělo by Česko po příkladu Polska obnovit diskuze o možném umístění amerického radaru nebo raket poté, co USA a následně Rusko pozastavily účast ve smlouvě INF? Co si vůbec myslíte o ukončení této smlouvy?

Ukončení smlouvy je nešťastná věc. Takové smlouvy bych nikdy nedovolila ukončovat, ať už jednostranně nebo oboustranně. I když chápu, že pak NATO musí reagovat na to zrušení. Ale pokud by něco takového mělo propuknout, tak by to určitě vyžadovalo, aby lidé byli informovaní pravdivě, aby se mohli rozhodnout, pokud by bylo vypsáno nějaké referendum. My teda ještě nemáme institut referenda, měli jsme jenom jedno mimořádné, tak se bojím, že se toho nedočkáme.

To je paradoxní, ale zdá se, že dnes v České republice vše možné. Může podle vás dojít k vytvoření iniciativy Ano základnám?

Určitě může, protože když jsme tady měli iniciativu ProAlt, jako pro alternativy proti vládě, tak tady zároveň vznikla iniciativa ProtiAlt. Takže si myslím, že i to je možné.

