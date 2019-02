To je síla! Okamura prozradil, jak francouzská vláda ohrožuje bezpečnost nás všech

Předseda hnutí SPD, Tomio Okamura, sdílel na své facebookové stránce příspěvek, ve kterém okomentoval rozhodnutí francouzské vlády repatriovat do Evropy 130 teroristů Islámského státu*. Těm ve Francii hrozí trest v maximálním rozsahu deset let. A až je pustí z vězení, budou znova představovat hrozbu pro nás pro všechny, varuje Okamura.

„To je naprostá sebevražda. Francie oznámila, že bude ze Sýrie zpět do Evropy repatriovat 130 teroristů Islámského státu, kteří mají francouzské občanství. Nyní jsou tito teroristé zadržováni kurdskými vojsky na severu Sýrie. V Sýrii by dostali trest smrti, ve Francii dostanou džihádisté, kteří vraždili, maximálně sedm až deset let. Francouzská vláda tak ohrožuje bezpečnost nás všech! Člověk už má pocit, že sluníčkáři a neomarxisté dovážejí džihádisty do Evropy cíleně!" upozorňuje předseda SPD.

© flickr.com / Metropolico.org Kdo je tady extremista? SPD ukázalo, jak „mírumilovně“ se chovají jejich odpůrci (VIDEO) uvádí, že francouzský ministr vnitra Christophe Castaner vládní plán hájí tím, že francouzské džihádisty je lepší mít „pod kontrolou", tedy před soudem a případně ve vězení.

„To si snad dělá legraci? Já myslím, že nejlepší by bylo, kdyby je odsoudili rovnou v Sýrii. Proč tady v Evropě máme vyživovat vrahy? Až je pustí z vězení, budou znova ohrožením pro nás pro všechny!" zuří na Facebooku Okamura.

Politik také poukázal na nedostatky schengenského systému, který dovoluje nejen slušným občanům evropských zemí volně se pohybovat přes hranice, ale umožňuje to také zločincům a teroristům, aniž by je kdokoli zkontroloval.

„Uvědomme si, že potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni, je pozdě. A vidíme, že ve Francii a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás," varuje politik.

Před dvěma týdny televize BFMTV oznámila, že Francie bude zanedlouho rozhodovat o osudu 130 džihádistů, včetně žen a dětí, kteří se vrátí do vlasti. Repatriaci někdejších bojovníků Islámského státu* s rodinami ze Sýrie potvrdil i ministr vnitra, Christophe Castaner. Francouzské úřady se obávají, že po odchodu dvou tisíc amerických vojáků ze Sýrie by Kurdové, kteří nyní zahraniční džihádisty zadržují, mohli tyto lidi propustit.

* IS — organizace zakázaná v Rusku