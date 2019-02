Schwarzenberg musel být znovu hospitalizován v nemocnici

Známý český poslanec a bývalý ministr zahraničí, Karel Schwarzenberg, je opět v nemocnici. Tuto informaci potvrdil portál blesk.cz. Politik byl minulý týden na prohlídce u lékaře a nyní je hospitalizován. Co se s jeho zdravím děje?

Jednaosmdesátiletý bývalý senátor Karel Schwarzenberg (TOP 09) tentokrát leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Politik to deníku potvrdil dokonce sám, a to telefonicky.

„Bohužel je to pravda. Ano, jsem v nemocnici. Se srdcem," řekl Schwarzenberg.

© AP Photo / Petr David Josek Schwarzenberg brání banderovce: Boj proti kolonialismu vždy způsobuje kruté zabíjení

Poslanec nechtěl zveřejňovat, co ho konkrétně trápí, ale zmínil, že vše je na lékařích a následně je pochválil za jejich práci.

„Starají se tady o mě vzorně. Jsem jako auto. Když ho dám do dílny, tak mám důvěru v to, že ho opraví, a nekecám jim do toho," dodává.

Poslanec dle svých slov v nemocnici zůstane ještě další dva týdny. Operace, jak sám předpokládá, však nejspíš nebude nutná.

Minulý týden byl Karel Schwarzenberg na plánovaném odvodnění organismu v nemocnici.

Prvního listopadu loňského roku Sputnik informoval o tom, že Schwarzenberg musel v Rakousku navštívit lékaře. Politikovi byl diagnostikován zápal plic a kvůli nemoci se nemohl zúčastnit vrcholící předvolební kampaně.