Pro úpravu školského zákona, který podporuje výchovu k evropským hodnotám, je 30 poslanců

Tři desítky poslanců, v čele s Jiřím Miholou (KDU-ČSL), navrhly úpravu školského zákona. Podle nich by mohly obecné cíle vzdělávání, jak je popisuje daný zákon, zdůraznit výchovu k evropským kulturním hodnotám. Škola tak své žáky má vést k poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic. O události informoval portál irozhlas.cz.

Portál uvádí, že nově by mohla být v případě evropských kulturních hodnot také řeč o jejich pochopení a osvojení. I přesto, že jsou obecné cíle vzdělávání deklaratorní, Mihola na navrhovanou úpravu pohlíží jako na jakousi protiváhu k plošnému multikulturnímu pojetí vzdělávání. Poslanec přitom poukazuje na to, že Evropa má svůj vlastní vývoj, stejně jako má své dějiny a svou kulturu.

„Největší respekt k ostatním kulturám a menšinám člověk získá tehdy, když se dobře zorientuje v té vlastní," cituje portál slova Miholy.

Nejedná se však o první snahu změnit obecné cíle ve vzdělávání. Podobné pokusy se ve sněmovně objevily už v předešlém volebním období. Tehdy však vláda k této iniciativě zaujala neutrální postoj a dolní komora novelu v úvodním kole ani neprojednala.

Za zmiňovaným návrhem úprav, který by měl do vzdělávacích cílů doplnit i plnění občanských povinností a společenských rolí, stojí poslanci z KDU-ČSL, ANO, ODS, SPD, ČSSD a TOP 09. Poslanci také navrhují, aby bylo ze stávajících cílů vyřazeno „pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace". Místo toho by vzdělávací zařízení mělo vést žáky k „pochopení spolupráce evropských zemí vycházejících z téhož kulturního odkazu jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku", píše portál.

Loni Václav Klaus mladší (ODS) navrhoval například úplné vyškrtnutí evropské integrace ze vzdělávacích cílů. Podle tohoto českého politika by totiž ve vzdělávání neměla mít místo politika. Jeho návrh však nebyl podpořen.