Lídr kandidátky ODS je ruským agentem? Článek Sputniku vyvolal mediální štvanici

Bývalý náměstek českého ministra financí a ekonom Tomáš Prouza v pondělí sdílel tweet, v němž se ironicky vyjádřil k výroku europoslance Jana Zahradila. Zmínil i zprávu Sputniku, ve které Zahradil označil za extrémy politiky Kalouska (TOP 09) a Okamuru (SPD). Hned poté Miroslav Kalousek napsal „Od lídra ODScz jsem se dozvěděl, že jsme extremisté…".

Velká gratulace @ZahradilJan — jeho práci ocenil už i Sputnik. Není se vlastně co divit, když lídr kandidátky ODS označuje ty, kteří bojují za udržení ČR mezi západními demokraciemi, za extremisty. #VelmiDobráPrácePaneZahradile https://t.co/eNRgtkrHUc — Tomas Prouza (@ProuzaTomas) 11 февраля 2019 г.

Zahradil vstřícně odpověděl Prouzovi v komentářích, že otevřené zdroje může citovat každý.

Otevřené zdroje může citovat každý, je to převzaté, se Sputnikem nekomunikuji. Víte to stejně dobře jako já. Ale naposled jste mě okopával v sobotu, tak už asi nějaký absťáček?😊 — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 11 февраля 2019 г.

Do zajímavé virtuální diskuze se přidal i komentátor Bakalových Hospodářských novin Petr Honzejk. „Jdete v očích režimu, který ho ovládá, prudce nahoru, gratuluji!" evidentně adresoval poznámku Zahradilovi. Co měl na mysli, jestli vtipkoval, nebo to byla vážná poznámka, ví jen on sám.

Slušná práce, významné povšimnutí si od Sputniku si nezaslouží každý. Jdete v očích režimu, který ho ovládá, prudce nahoru, gratuluji! — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) 11 февраля 2019 г.

Loni bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza prostřednictvím tweetu uvedl, že přijetím eura ukáže Česká republika, že patří k Západu. Dodává, že se nám to bude hodit, kdyby se Evropa zase rozdělila na dvě poloviny. Zkušenost s tím, jaké to je patřit na Východ, už bohužel máme.