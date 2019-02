Českou ekonomiku může ohrozit světové dění. A nelze se na to připravit, varuje odborník

Na portálu se uvádí, že se dle Zámečníka na takové události nelze připravit. Jediné řešení vidí v tzv. protikrizovém balíčku.

Ekonom také upozorňuje na to, že prognózy týkající se vývoje ekonomiky ČR nepočítají s takovými událostmi, jako je tvrdý brexit, uvalení 25% cel na dovoz aut z EU do USA nebo s dopadem protestů tzv. hnutí žlutých vest, které nyní sužují Francii.

© flickr.com / Ryan Poplin Prognóza české ekonomiky se zhoršila. Může za to ale zahraniční hospodářství

Odborník přitom zdůrazňuje, že i jeden z daných jevů může mít dalekosáhlé důsledky. Sice by to zemi nemělo uvrhnout do recese , jak tvrdí, ale případné společné působení těchto okolností by bylo velmi drsné.

„Na to se nemůžete připravit, jedině lze vymyslet protikrizový balíček," cituje portál slova odborníka. „Jsme ale jedna z nejpřizpůsobivějších ekonomik na této planetě," myslí si Zámečník.

O svůj pohled na danou věc se podělil také ředitel společnosti HAYS, Ladislav Kučera. Ten uvádí, že společnosti již 2. polovině roku 2018 zaznamenaly jisté ochlazení ekonomiky. Dle něj se tak stalo kvůli „neutěšené" situaci, která panuje na trhu práce.

„Nedostatek pracovní síly, nekvalifikované i vysoce kvalifikované, může být jednou z brzd, ne tedy jen něco, co je externí," uvedl Kučera a poukázal, že příčiny tohoto stavu nejsou jen externí.

„Mnohé evropské země by nám mohly závidět," pronesl o hospodářské situaci ČR poslanec Patrik Nacher (ANO). Svůj názor dále vysvětlil tím, že v Česku je zdravé bankovnictví, finance, deficit i celkové zadlužení. Dokonce je spokojen i s mírou nezaměstnanosti. V závěru dodal, že vláda plánuje zeštíhlení a zefektivnění státní správy.