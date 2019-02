Vyoral o zahraniční politice ČR: Stačí umět číst a poslouchat USA? Já to teda beru, šéfe

Jak uvádí Vyoral, ministr obrany Lubomír Metnar bude zřejmě podobným případem jako ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten se totiž podle jeho názoru, navzdory skutečným zájmům ČR, snaží prosadit prakticky všechno, co k němu zavane z Bruselu.

„Stačí umět číst a poslouchat/kopírovat USA? Já to teda beru, šéfe," nenechavá Vyoral na české zahraniční politice nit suchou.

© AFP 2018 / Michal Cizek Metnar nevyloučil diskuse o umístění americké základny v Česku

Komentátor se dále podělil také o své dojmy z tiskové konference ministra obrany.

Měl jsem z něj pocit, že by bez papíru nezvládl jedinou větu. A vzhledem k nezáživnému projevu, u něhož jsem měl pocit, že občas možná ani neví, co mu tam náměstci, poradci nebo kdo další sepsali, bych příště raději pozval na reprodukci textu raději Aloise Švehlíka nebo Miroslava Donutila," píše.

Autor se také pozastavil nad Metnarovým rozhovorem s deníkem Právo. V něm ministr obrany mimo jiné uvedl: „Pokud dopadne dobře politické jednání a povede k vnitropolitické stabilitě Afghánistánu, tak by se bezpečnostní situace nemusela zhoršit. Pokud dojde ke změnám a dojde třeba ke snížení počtu nebo ke stažení amerických vojáků, tak my na to budeme adekvátně reagovat. Pokud z Afghánistánu odejdou Američané, odejdeme také."

„Což o to, já osobně jsem proti českému vazalství v rámci válečných — pardon obranných — intervencí po celém světě. Ale pokud mě paměť neklame, ministr tento můj názor ještě před několika měsíci nesdílel. Takže najednou můžeme Afghánistán opustit a neriskujeme naše bezpečí? Pokud Američani písknou, tak Metnar zavelí ‚abfahrt‘?" zavtipkoval komentátor.

Vyoral s velkou nadsázkou a humorem uvedl, že na funkci ministra by mohl být klidně delegován jen jeden překladatel, který by překládal pokyny.

„A propos, pane Metnare… Vojákům ještě prázdniny neslibujte, protože by se taky mohlo stát, že je třeba z Afghánistánu budete muset přeposlat rovnou do Venezuely," uzavřel situaci.