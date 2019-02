Ondráček o uznání Guaidóa: Rozhoduje se o nás bez nás

„Zásadně nesouhlasím s tím, co dělá (pozn. ministr Petříček) ve vztahu k Ukrajině. Samozřejmě, co se děje teď, není věc ministra Petříčka, ale vlády, která fungovala ve vztahu k Venezuele. Nesouhlasím s ministrem Petříčkem ve vztahu jeho návštěvy Ukrajiny a jeho komentářů tam," prohlásil poslanec pro Sputnik.

Koncem minulého týdne nespokojenost s návrhem o uznání prozatímního lídra ve Venezuele ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem vyjádřil předseda strany Vojtěch Filip, jehož výrok citoval portál Lidové noviny.

© AFP 2018 / Michal Cizek Zaorálek: Venezuela není boxerský ring, v němž by to boxeři zválcovali silou

Sputnik se ptal Zdeňka Ondračka na jeho postoj v této záležitostí a ten potvrdil, že s uznáním Juana Guaidóa za vůdce Venezuely nesouhlasí. „Je to zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu Venezuela. Vůbec mě udivuje, že to udělá prezident ČR a vůbec vláda ČR, když někdy odkazují na události staré 50 let. Poměrně rychle zapomenuli, když se rozhoduje o nás bez nás," prohlásil politik.

Před několika dny na své facebookové stránce Ondráček označil Guaidóa za mladého troubu a spojil podporu opozičního lídra se stažením Spojených států z Afghánistánu a Sýrie.

„Proč mám takový pocit, že Amík oznámil stažení se z Afghánistánu a Sýrie, aby na hlavních svých zbraní demokratický obohatit další zemi? Tentokrát si podle všeho, a jistě zcela náhodně, vybrali na ropu bohatou Venezuelu," upozornil poslanec na postup USA.

23. ledna na vlně protivládních protestů se vůdce opozici ve Venezuele prohlásil za prozatímního prezidenta. 4. února Česká republika, včetně řady evropských zemí, rozhodnutím vlády uznala Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta. Následně prezident Miloš Zeman poslal opozičnímu lídrovi blahopřání a pozvání do České republiky.

Váleční veteráni na Ukrajině

Dříve se KSČM také postavila proti podpoře Ukrajiny v otázce uznání banderovců za ukrajinské válečné veterány. Na trvalejší nespokojenost komunistů upozornily Lidové noviny, stejně jako příspěvky straníků na sociálních sítích.

7. února se proti uznání banderovců vyjádřil ve večerním vysílání ČT i poslanec KSČM Stanislav Grospič, který ukrajinskou vládu označil za fašistický režim. „Jde nám o směřování zahraniční politiky, která se přiklonila k tomu, že bere na vědomí fašistický režim na Ukrajině. To nám zásadně vadí," řekl politik v pořadu. Na ostrá slova Grospiče zareagovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze, které požádalo ČT, aby netolerovala podobné výroky.

Vlastní postoj k uznání banderovců Ondráček následně oznámil Sputniku: „Náš místopředseda označuje ukrajinskou vládu jako profašistickou. Já to říkám dlouhodobě, proto mám i zákaz na Ukrajinu. Dokonce nesmím jet ani na volby. Tak ať' si volí, jak to chtějí."

Koncem minulého roku, konkrétně 6. prosince 2018, Nejvyšší rada Ukrajiny přijala zákon č. 8519, kterým se uděluje status veteránů bojovníkům za nezávislost Ukrajiny ve 20. století. Banderovci, kteří se podíleli na masovém vyvražďování Židů, Poláků a Rusů podle schváleného zákonu dostanou od ukrajinského státu zvýšené důchody. Ministr Petříček nadále podporuje Ukrajinu v jejím údajném boji „proti ruské agresi" a kontroverzní zákon označil za vnitřní záležitost země.