Kalousek si zase nebere servítky: Soukup je takový psychopat, že už vadí i Číňanům

Miroslav Kalousek opět „po svém“ okomentoval informaci o tom, že čínský investor údajně opouští mediálního magnáta a moderátora Jaromíra Soukupa. Důvodem mají být jeho politické ambice. Sám Soukup však tuto informaci popřel. Šéfa poslaneckého klubu TOP 09 to ale zjevně nezajímá, začal se totiž ostře ohánět svými výroky na sociálních sítích.

„Na české mediální scéně se váhy nevychýlí, protože Jaromír Soukup je jen ratlík. Ale za pozornost stojí, že je to až takový psychopat, že už vadí i Číňanům. Jeho posledním kamarádem bude prezident České republiky, a to je velmi riskantní aktivum," píše Kalousek na Twitteru.

Portál Deník N dnes informoval o tom, že se čínská společnost China International Group Corporation (CIGC), která spadá pod holding CEFC, chystá odejít z mediálních společností Empresa Media a Médea Group, jejichž ředitelem je právě Jaromír Soukup . Mohou za to prý jeho politické ambice. Soukup však informace o odchodu čínského investora odmítá.

„O tom, že by CEFC chtěla prodat své akcie, nemám žádné zprávy. A jsem ten první, který by to musel určitě vědět, protože mám na tyto akcie předkupní práva," uvedl Soukup portálu Novinky.

V lednu tento mediální magnát oznámil založení politického hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí má podle jeho slov bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy.