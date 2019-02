Schwarzenberg braní Petříčka: Pochvala banderovcům? Jen respektuje postoj hostitelské země

Schwarzenberg na výrok Václava Klause, že Česko nikdy nemělo zahraniční politiku, připomněl celou minulost a pustil se do demagogie. Na Facebooku včera zdůraznil nesouhlas s bývalým prezidentem republiky v otázce dočasného ministra zahraničí Petříčka.

Bývalý prezident Václav Klaus v dlouhém rozhovoru pro Lidové noviny mluvil o zahraniční politice země. Jeho postoje zhodnotil Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí, na své facebookové stránce. Soustředil se na výrok bývalého prezidenta: „Nikdy jsme neměli zahraniční politiku a vždy jsme byli odmocnina politiky Evropské unie nebo přesněji Německa." Tato slova velmi naštvala Schwarzenberga, není se čemu divit.

Karel Schwarzenberg se ptá bývalého prezidenta, co právě on v tomto případě dělal, když jeho ministři zahraničí nebyli schopni vést samostatnou zahraniční politiku? Česká zahraniční politika existovala i před vstupem do Evropské unie, tedy EU tehdy věru nemohla být pramenem naší politiky, dodává.

„Proč tehdejší premiér Klaus se svým ministrem zahraniční nedomluvil, jakou politiku má dělat a proč si pozdější prezident Klaus nezval ministra zahraničí na kobereček a českou zahraniční politiku s ním neprobral," nadává na svého prezidenta Schwarzenberg.

Politik se dále dotknul politiky s Německem a řekl, že jsme někdy spolupracovali hůře někdy lépe, ale že bychom se jejich politikou řídili? V mnoha věcech a stanoviscích jsme podle něj naopak měli velmi odlišný názor.

„Tedy očividně zde vynadal starý pán Klaus shora z Hanspaulky zejména premiéru Klausovi a také prezidentu Klausovi," píše.

Dále následoval komentář ohledně současného ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Klaus v rozhovoru vytýkal Petříčkovi pochvalu banderovců, s tím však nesouhlasil Schwarzenberg

„Já ministra zahraničí opravdu důkladně sleduji, ale že bych někde zaznamenal pochvalu Banderovcům, to opravdu ne. Že respektuje postoje hostitelské země je jiná otázka, to ostatně Václav Klaus ve svých funkcích dělal také," tvrdí autor.

Podle exministra by Klaus neměl ministrovi zahraničí vytýkat ani to, že se setkal s Krymskými Tatary. Uvádí, že tento nešťastný národ byl Stalinem vykázán ze své vlasti a během 2. světové války rozptýlen po celé Sovětské říši. Že se ministr zahraničí České republiky setká s lidmi, jejichž rodiny prožily ty nejhorší osudy během dvacátého století, ho opravdu ctí. Nešťastníkům se člověk nemá vyhýbat, ale podat pomocnou ruku, uzavírá svůj výklad bývalý ministr zahraničí věci.

Dříve bývalý prezident Václav Klaus drsně kritizoval chování a politiku českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka a nazval ho Pocheho maňáskem. Exprezident uvedl, že podle něj Petříček ve vládě maximálně provokuje iracionálními výkony a tím demonstruje jen slabost premiéra Babiše.