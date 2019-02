Extremistický hybridní ruský útok na daňovou soustavu od Klause mladšího

Poslanec za Občanskou demokratickou stranu Václav Klaus mladší se inspiroval návrhem maďarského premiéra Viktora Orbána. V novinách byl zveřejněn článek s titulkem „Za čtyři děti žádné daně!". V článku se píše, že Orbán rodinám s větším počtem dětí slíbil nejenom finanční podporu, ale i jisté úlevy. Navrhnul, aby ti, kteří budou mít čtyři a více potomků, už by nikdy nemuseli platit daň z příjmu. Tímto způsobem maďarský premiér plánuje zvrátit neúprosný demografický vývoj v zemi, jelikož porodnost v Maďarsku dosahuje podprůměrných hodnot ve srovnání s Evropskou unií.

Klausi ml. se tato iniciativa velmi zalíbila, litoval však, že pokud by to navrhnul on sám, tak by to vypadalo jako extremistický hybridní ruský útok na daňovou soustavu.

Na konci ledna skupina poslanců v čele s Václavem Klausem mladším připravili návrh novely trestního zákoníku, podle něhož by provozovatelé či správci internetových platforem (jako Facebook) mohli za mazání příspěvků čelit až tříletému vězení, zákazu činnosti nebo peněžitému trestu. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká," vyjádřil se tehdy Klaus.