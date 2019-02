Hamáček promluvil o jediném způsobu, který umožní odvolání Petříčka

Český ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru pro portál irozhlas.cz odhalil, jak by premiér Andrej Babiš mohl odvolat ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Dnes portál publikoval rozhovor s místopředsedou vlády a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. Základní otázky se týkali jeho spolustraníka a ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Nedávno komunisté pohrozili, že vypoví toleranční dohodu vládě, pokud v kabinetu zůstane dočasný ministr zahraničí. Portál se zeptal Hamáčka, jak by postupoval, kdyby se premiér rozhodl navzdory koaliční smlouvě Petříčka odvolat.

„Pan premiér může odvolat pana Petříčka pouze na návrh předsedy sociální demokracie. Žádná jiná možnost, která by byla v souladu s koaliční smlouvou, není. Kdybych hypoteticky připustil, že by k něčemu takovému došlo, tak je to závažné porušení koaliční smlouvy," oznámil ministr vnitra.

Navíc Hamáček dodal, že by takový vývoj událostí mohl v důsledku vést až k pádu vlády.

Minulý víkend parlamentní komunistická politická strana KSČM v čele s Vojtěchem Filipem pohrozila, že vypoví podporu vládě, pokud v ní nadále bude Petříček. Poslední kapkou bylo uznání Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely. Tento návrh, který překvapivě podpořil i prezident Miloš Zeman, totiž představil právě Petříček. „Co krok, to perla, i tak by se dalo hodnotit dosavadní působení Tomáše Petříčka v čele resortu zahraničních věcí, žel, jasně v rozporu s národními zájmy naší země a s naprostou ignorancí jejích historických zkušeností," uvedl předseda hnutí.

Komunistům se již dříve nelíbil postoj vlády k rusko-ukrajinskému incidentu v Azovském moři a ukrajinskému zákonu, který banderovcům přiznává status ukrajinských válečných veteránů.