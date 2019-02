Za všechno může Praha! Jihlava odmítá podpořit svaz bojovníků za svobodu

Městská rada v Jihlavě nechce poskytnout finance Českému svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) na jeho fungování. Odůvodnila to tím, že se neztotožňuje s aktivitou pražské centrály. Na organizaci, kterou řídí Jaroslav Vodička, se v poslední době snesla vlna kritiky. Stalo se tak i kvůli ocenění komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, píše portál ČT24.

Portál uvádí, že jihlavská pobočka ČSBS požadovala po městu desetitisícovou dotaci. Peníze přitom chtěla využít na rutinní chod a pořizování květin pro pietní akce. Dne 7. února však městská rada tuto žádost zamítla. Stalo se tak proto, že by peníze musela poskytnout pražské centrále. ČT24 uvádí, že by sice peníze putovaly zpět do Jihlavy, ale městská rada se neztotožňuje s politikou tohoto ústředí.

„Nesouhlasíme například s udělením medaile panu Ondráčkovi (poslanci za KSČM, pozn. red.), nesouhlasíme s tím, jakým způsobem ve svazu funguje pan (Jaroslav, pozn. red.) Vodička, jedná se i o problémy netransparentnosti účetnictví a o to, že lidé ze svazu odcházejí. To byly hlavní důvody, proč se rada rozhodla nepodpořit ho touto částkou," uvedla Karolína Koubová, jihlavská primátorka.

© flickr.com / Bret Arnett Senát dává najevo nekompromisní protest vůči šéfovi Českého svazu bojovníků za svobodu

Tímto se Jihlava dostala do paradoxní situace. Sama si totiž činnosti místní pobočky váží, proto nyní hledá způsob, jak ji finančně podpořit přímo. Kritický postoj ke svazové centrále navíc zaujímají i sami představitelé jihlavského ČSBS.

„Dělá nám hlavu, že se veřejnost kvůli rozhodnutí dozví, že jihlavský ČSBS je možné nějakým způsobem ztotožňovat s ústředím, s Prahou," řekl Zdeněk Laštovička, místopředseda místní organizace. „ČSBS je v současné době ve velmi kritické, až tristní situaci a je třeba říct, kdo to způsobil. Jediný, kdo za to může, je úzké vedení v Praze. Požádali jsme, aby odstoupilo," dodal.

I Plzeň mění svůj postoj ke svazu

Dalším městem, které kromě Jihlavy vnímá postoje centrály ČSBS poněkud kriticky, je také Plzeň. Důkazem je to, že plzeňská pobočka požádala místní radnici, aby jí poskytla dotaci 70 tisíc korun na podporu sportu. Radnice však místo požadované částky poskytla ČSBS jen dvacet tisíc korun.

„Český svaz bojovníků za svobodu se v posledních letech místo toho, aby zdůrazňoval tyto bojovníky proti totalitě, věnuje adoraci komunistického režimu," odůvodnil daný krok plzeňský primátor Martin Baxa (ODS).

Trn v oku pro Baxu představuje, stejně jako je tomu i u Koubové, především loňské vyznamenání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka. Svaz se kvůli tomu potýkal a potýká s vlnou kritiky a některé instituce s ním dokonce ukončily partnerství.