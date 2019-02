Tady začíná peklo a my se na to demokraticky díváme. Mladý politik je pro vyvlastnění bytů

Hausknecht uvedl, že příliš mnoho bytů leží jen tak ladem, a přitom v nich nikdo nebydlí. Proto by měl stát kontrolovat jejich využívání a ty nevyhovující vyvlastnit. Mimo jiné by své návrhy prý rád viděl i v podobě zákona. To však podle právníků není tak jednoduché, píše portál.

Názor jednadvacetiletého politika však vyvolal značnou diskuzi a z mnoha stran se ozvala kritika. Jako první se k dané kauze vyjádřila pomocí sociálních sítí Markéta Šichtářová. Ekonomka, manažerka a podnikatelka na Facebooku zveřejnila následující příspěvek:

„Prosím vás, neví náhodou někdo z psychiatrů mezi mými přáteli, zda už to je vážná psychická nemoc, když otevřeně v médiích vybízíte ke krádežím, anebo je to ještě možné považovat za nějaký přechodný a vratný stav v důsledku jakýchsi lysohlávek? A pokud se nejedná o vážnou psychickou poruchu, nevěděl by náhodou někdo z právníků, jak to je s vyzýváním k trestnému činu krádeže? Já vím, že na jedné straně je svoboda slova, ale nejsem si po právní stránce zcela jistá, zda svoboda slova zde náhodou není v rozporu s nabádáním k trestnému činu…? #free4ever."

Na její názor reagoval český analytik finančních trhů a makroekonom Vladimír Pikora. Ten příspěvek Šichtařové sdílel na svém profilu a patřičně celou věc okomentoval.

„Tady začíná peklo a my se demokraticky díváme, jak tu chce zase někdo ve jménu lidu krást!" napsal ve svém příspěvku.

Uživatelé sociálních sítí na vyjádření Šichtářové a Pikory reagovaly ve většině případů souhlasně. Objevily se tak komentáře typu: „To je slušný materiál. A hned potom bych začal vyvlastňovat chalupy. Stejně tam lidi jezdí jen na víkend. TVL, to je ale vulgarita." Jedna z uživatelek okomentovala věc slovy: „Historie se opakuje."

A co si o názoru Hausknechta myslíte vy? Souhlasíte s jeho pohledem na věc či spíše sympatizujete s postojem Pikory a Šichtařové?