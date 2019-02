Ekonomka: Visegrádská čtyřka není ve sporu s Německem. Německo je ve sporu s ní

„Z EU rozhodně pouze nečerpáme. Troufnu si říci, že naše náklady na členství jsou mnohem vyšší, než kolik dostáváme na dotacích. Vyčíslit je ovšem bude velmi těžké a je otázka, zda to není zbytečné," okomentovala ekonomka.

Co se týče Německa, podle ní bychom od něj neměli nic chtít, jako to dělá například Polsko ohledně reparací.

„Visegrádská čtyřka není ve sporu s Německem. Německo je ve sporu s Visegrádskou čtyřkou. Tento stav ostatně trvá po většinu novodobých dějin. Německo se sice před lety pokusilo „uplatit" Poláky instalováním Donalda Tuska do celkem bezzubého úřadu tzv. prezidenta EU, nicméně ani to naštěstí nezlomilo polskou hrdost a sebevědomí. V tom bychom měli naše sousedy následovat. Otázka reparací je však podle mě po 70 letech již uzavřená — kdybychom se o ně začali hlásit po vzoru Polska i my, pravděpodobně bychom si opět vyslechli řadu nesmyslů o Benešových dekretech. A to nejen z úst landsmanschaftu, ale i od jeho českých příznivců. Myslím, že po Německu nepotřebujeme chtít naprosto nic, kromě jediného — aby nechtělo nic od nás," dodala.

Promluvila však hlavně o společné politice EU, která podle ní moc nefunguje tak jak by měl a škodí České republice. Dodala však, že horší, než tento problém budou pro ČR ideologie z oblasti genderu, homosexuality a enviromentalismu.

„Dotace velkým firmám ničí naše malé firmy. Nesmyslná společná politika např. v oblasti zemědělství ničí náš venkov, krajinu i potravinářství. Regulace prodražuje řadu zakázek či stavby nových domů… Samozřejmě přínosem integrace by byl fungující společný trh. Bohužel na onom „jednotném trhu" sice nebrzdí obchod cla a kvóty, nicméně existují překážky netarifní, které našim výrobcům škodí. Členství v eurovalu a nutnost platit účty za obědy druhých je problém viditelný, ale možná méně podstatný než ony skryté náklady eura. Hospodářské náklady „komunismu" byly jistě nezanedbatelné, nicméně mnohem horší byl jeho otisk v myšlení lidí, kteří se naučili žít ve strachu. Obdobně hospodářské náklady EU nebudou pro naši zemi tak velkou katastrofou jako ideologická indoktrinace v oblasti genderu, homosexualismu či environmentalismu," uvedla na závěr.

Premiér Andrej Babiš se mimo jiné včera v Bratislavě zúčastnil schůzky premiérů Visegrádské čtyřky společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Vystoupil zde se svým projevem na společné tiskové konferenci a překvapil informací o tom, že Visegrádská čtyřka ročně přichází asi o 50 miliard eur z dividend, které jdou do jiných zemí EU.