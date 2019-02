Češi proti zdražování pošty: To snad nemyslíte vážně, vždyť ani nedoručujete balíky

Česká pošta plánuje zvýšit ceny za doručovací služby od 1. března. Čechům se to ale nelíbí. Většina lidí si myslí, že si za své služby pošta účtuje už teď až moc s ohledem na to, že se balíky často ztrácí. Píší o tom EuroZprávy.

Češi si nově připlatí desítky, dokonce až stovky korun za jednu zásilku. Změny se budou týkat zejména balíkových služeb, kde se místo váhy bude nově platit za rozměry. U obyčejných psaní se cena nezmění, stejně jako za doporučené nebo cenné dopisy. Zdražení se tedy týká zejména služeb Balík do ruky a Balík na poštu.

Lidé si na fungování České pošty stěžují dlouhodobě, především na to, jakým způsobem jsou jim zásilky doručovány, nebo jim nejsou dokonce doručeny vůbec. Nový ceník vyvolal velké množství negativních reakcí. Naštvaní Češi ihned zahltili facebookové stránky pošty velmi kritickými reakcemi.

Většina lidí varuje, že po zdražení přijde pošta definitivně o velkou část zákazníků, protože ostatní doručovatelé jsou levnější a spolehlivější. „Tím zdražením řešíte příliš klientů (důvod proč nestíháte). Prostě se jich zbavíte? A zpoplatnění jiných krabic než vašich. V dnešní době? Ekologie asi není pošty hlavní cíl," komentuje jedna ze zákaznic. „Prý zdražujete… vedeni si asi něco šlehlo, ne? Služby naprosto k ničemu, o zlepšeni se pouze jenom mluví, a to roky…a do toho zdražení? Tím jste mi akorát potvrdili to, že budu využívat už jen soukromé doručovatele," dodal další z komentátorů.

Další uživatelé poukazují na to, že doručení zásilky po Česku trvá někdy stejně dlouho jako z Číny. „Česká pošta od března zdražuje. To vedení je na drogách jinak si to nemůžu vysvětlit. Už teď je předražená služby na bodu mrazu. A to nemluvím o reklamacích. Když si objednám zboží z Číny mám tu zásilku do 14 dní a za 30,- kč. Když pošlu balík přes poštu přes 200,- kč a také 14 dní," podivuje se další uživatel.

Někteří napsali v komentářích své vlastní příběhy ohledně doručování jejich balíků. „Objednával jsem zboží z Indie, odesláno přes DHL, vzdálenost cca 8000 km. Ten samý den objednáno zboží z Prahy, doprava Česká pošta, vzdálenost 75 km. Kontrolní otázka: od koho si myslíte že byl balík doručen dřív? Balíky byly odeslány ve stejný den, z Indie doručen za čtyři dny, z Prahy o dva dny déle a to jsem ještě musel na pobočku, protože jsem podle pošťáka nebyl doma. Tak asi tak. Když to jde tak radši objednávám dopravu od jiných dopravců, protože Česká pošta je hrozná brzda," rozčiluje se nespokojený klient.

„Balík do ruky aneb Dojeď si pro něj na depo a nejlíp si ho najdi sám, protože ‚jsme ho nemohli najít‘. Doporučuju všem, komu jejich život připadá nudný," nabízí Čechům takovou možnost další nespokojený Čech.