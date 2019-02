Soutěž Andreje Stěnina se zastavila v Praze. Chcete se podívat?

Na třicet snímků z Ruska, Španělska, Iráku, Íránu, JAR, Itálie, Běloruska, Turecka a dalších zemí se můžete podívat do 28. února v Ruském středisku vědy a kultury v Praze (Praha 6, Na Zátorce 16). Výstava je otevřena ve všedních dnech v návštěvních hodinách střediska, vstup je zdarma.

Záběry fotografické výstavy tvoří pestrý kaleidoskop námětů a postav, například Klikvové srdce běloruského fotografa Sergeje Gapona, tkané vzory série o uralských Marijcích Rusa Fjodora Telkova, bělostné etnické záběry něneckých kočovníků od Odeda Wagensteina z Izraele a černobílé grafiky z dějin ligurských fotbalových fanoušků od italského fotografa Andrea Alaiho.

Na pražské výstavě je rovněž představena série ruské fotografky Aleny Kočetkovové „Jak jsem byla nemocná", dokumentární výpověď o boji autorky s rakovinou, která ji vynesla Grand Prix soutěže.

Kurátorka soutěže Andreje Stěnina, vedoucí služby vizuálních projektů MIA Rossiya Segodnya, Oksana Olejniková na otevření výstavy zdůraznila: „Jsme velmi potěšeni, že v roce 2019 zavítalo turné vítězů soutěže Andreje Stěnina do Prahy, města s unikátní uměleckou atmosférou a kulturními tradicemi. Pro nás je to výborná možnost seznámit pražské obecenstvo s prací nejlepších mladých fotografů z celého světa a také informovat mladé české fotografy o této soutěže, jejíž hlavní cíl spočívá v podpoře mladých fotoreportérů a jejich profesionálního růstu. Chci připomenout, že příjem fotografií na webu stenincontest.ru|stenincontest.com trvá do 28. února 2019 a že rádi spatříme mladé české fotoreportéry mezi účastníky soutěže, a budeme jim přát vítězství!"

Úřadující šéf zastupitelství organizace Rossotrudničestvo v České republice a úřadující ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Končakov ve svém projevu k hostům ceremonie řekl: „Na této výstavě jsou představeny fotografie vítězů a laureátů mezinárodní fotografické výstavy, která získává stále větší popularitu."

© Foto : Luis Tato|Stenincontest Nejpůsobivější fotografie finalistů soutěže Andreje Stěnina 11

Autoři fotografií museli překonat velké vzdálenosti, octnout se v centru politických a sportovních událostí, v místech přírodních a sociálních katastrof, občas dokonce riskovali život. Díky soutěži Andreje Stěnina máme dnes možnost upoutat pozornost veřejnosti na statečnost a velký profesionalismus lidí, jejichž povoláním je žurnalistika.

O soutěži

Mezinárodní soutěž fotožurnalistiky Andreje Stěnina, která je organizovaná MIA Rossiya Segodnya pod záštitou komise RF pro záležitosti UNESCO, si vytkla za cíl podporu mladých fotografů a upoutání pozornosti veřejnosti na úkoly dnešní fotožurnalistiky. Je to soutěž pro mladé fotografy, nadané, vnímavé a zvědavé, kteří nám ukazují lidi a události okolo nás.

Generální informační partneři soutěže v roce 2019 jsou: informační zpravodajský portál Vesti.ru a všeruská státní televize Rossija-Kultura.

Mezinárodní informační partneři soutěže: informační agentura a rozhlas Sputnik, informační agentura Askanews, mediální holding Independent Media, informační agentura Notimex, zpravodajská agentura ANA, televize a portál RT, Shanghai United Media Group (SUMG), internetový portál listu China Daily, informační agentura PNA, online portál noviny AlYoum AlSabee, internetový portál The Paper, mediální síť Al Mayadeen.

Jako odvětvoví partneři podporují soutěž: portál Russian Photo, portál Photo-study.ru, Škola vizuálních umění, informační portál YOung Journalists, časopis Contrastes, časopis Fotoargenta, internetový portál All About Photo, mezinárodním partnerským prostorem je festival PhotON.