„Realita holt některé sluníčka bolí“. Posluchače Českého rozhlasu naštval článek o Romech

„Když se Čecha zeptáte, jestli je rasista, tak řekne, že ne. Ale když se podíváte na průzkumy, koho nechceme mít za souseda, tak je vidět, že rasisty jsme. Skrytý rasismus tu určitě je, proto je ten seriál tak dobrý," řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek.

Podle něj seriál dobře vystihuje české myšlení a jde podle něj o alegorii celého Česka. „Pro mě je to konec pokrytecké hry na to, že neexistuje skrytý rasismus nebo problémy — a seriál je dobře ukazuje. Pokud by to mělo skončit tak, že skončí osmý díl a přestane se o tom diskutovat, byla by to strašná škoda," dodává.

„Je to kořen všech problémů, které v Mostě jsou. Když se začne víc mluvit o tom, jak ty problémy řešit a přijít s vizí pro město, které je svou strukturou průmyslu předurčené k pomalé smrti, tak je to strašně cenné," domnívá se.

Romská novinářka Alice Sigmund Heráková si myslí, že seriálu chybí kontext.

„Celkový význam je pozitivní, i když chápu kritiky seriálu ze strany romských osobností, protože hodně tomu chybí kontext. Komedie má svá omezení a nemůže věci vysvětlovat, pouze ukazuje určitou realitu," uvádí.

„Je zřejmé — a doufám, že i většině diváků — že je to nadsázka. Postavy jsou všechny zkarikované a velmi dobře zahrané právě i v těch předsudcích, které ukazují," dodává.

Češi si podle ní jen málokdy umí přiznat, že mají rasistické stereotypy. Kritika ze strany mezinárodních organizací navíc vyvolává protitlak. „I v neochotě začít používat slovo Rom vnímám silnou tendenci k zachování statu quo," podotýká.

Seriál však vyvolal bouřlivou reakci uživatelů.

„Co to je za blbost? To jsem rasista, když chci žít v místě, kde mi v jednom kuse někdo nebude pod okny dělat bordel? A co si budem povídat, většina Romů ten bordel fakt dělá. Jdete někam s takovým názorem," napsal jeden z uživatelů.

„A už začíná zase propaganda, masírování, osočování..kdo to asi platí. To se uplně bojím otevřít Idnes," obává se další uživatel.

„Rasisté? Spíše realisté, můj bílý soused je prostě v pohodě, což se nedá říct o černém sousedovi mého známého. Tak to prostě je, realita holt některé sluníčka bolí," píše jiný komentátor.

„Češi nejsou rasisté. Jen lidi vedle sebe nechtějí mít sousedy nepřizpůsobivé a je jedno, jestli jsou to černí, bílí, žlutí nebo kdovíjací… Ani nemůžeme za to, že velká část Romů je právě nepřizpůsobivá," domnívá se jeden z uživatelů.

„Když budou slušní a spořádaní, ať tam klidně bydlí cikáni, Vietnamci, muslimové, gayové nebo delfíni, je mi to fuk," zastává názor další uživatelka.