Zastavit odtok peněz z Česka? Teď se k tomu vyjádřil i šéf Googlu

Nejdříve promluvil o daňovém systému společnosti, který je realizován především v USA, protože dodržují tamní zákony. Dodal však, že by bylo lepší, kdyby byl zaveden daňový systém globální, protože společnosti funguje v mnoha zemích světa.

„Efektivní zdanění celé společnosti se posledních deset let pohybuje na úrovni 26 procent. Je pravda, že to platíme hlavně ve Spojených státech. Činíme tak proto, že nám to jako nadnárodní společnosti ukládá mezinárodní daňový systém. Ale v této věci jsme se zapojili do procesu na fóru OECD, kde se tento problém řeší. Proces je zdlouhavý, ale daňovou reformu podporujeme a chceme být v této oblasti konstruktivní. Zavázali jsme se dodržovat všechny daňové zákony, potřebujeme však mezinárodní daňový systém, protože jsme v mnoha zemích, skoro po celé planetě. Internet je globální. A chceme vidět nějakou evoluci. Dnes daňový systém vychází z toho, že daně se platí tam, kde je vytvořeno nejvíc hodnoty, kde je výzkum a vývoj. I proto chceme postupně přesouvat výzkum a vývoj mimo USA do dalších zemí, kde se pak bude platit více daní," uvedl Pichai.

© AP Photo / Keystone, Walter Bier, file Po pádu dolaru bude mít každý blok vlastní Google, Microsoft a Amazon. V jakém bude Česko?

Podle něj se však nové služby týkají hlavně místních parterů a lokálního obsahu, proto by se společnost podle něj měla zaměřit více na jednotlivé země.

„Naším posláním je sloužit všem. Když jsme před lety spouštěli prohlížeč Chrome, udělali jsme to po celém světě najednou. Jenže pro řadu novějších služeb, jako je právě Google Assistant, potřebujete zároveň místní partnery i lokální obsah. V každé zemi, kam jdete, musíte dostatečně investovat. Vždy můžeme pomoci uživatelům s daty. Ale data, která jsou osobnější, citlivější, můžeme například zpracovat na zařízení, nemusíme je posílat do cloudu. Myslím, že tohle je užitečný směr, který bychom mohli prozkoumat," dodal.

Firma se prý takézabývá etickými dopady využívání moderních služeb. To je směr, kterému by se podle Pichaie měli věnovat i mladí lidé, pokud chtějí v budoucnu v oboru prorazit.