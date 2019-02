Zeman: Guaidó by byl jako Husák, pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o intervenci

Nejdříve ředitel TV Barrandov a moderátor pořadu Jaromír Soukup zmínil kauzu spekulace o smrti Karla Gotta na sociálních sítích a připomněl, že prezident osobně byl objektem takové spekulace. Bývalý brněnský radní Svatopluk Bartík před prezidentskými volbami prohlásil, že Zeman má rakovinu.

„Já bych rád věděl, co by se stalo, kdyby někdo tomu státnímu zástupci, který toto zastavil, oznámil, že má syfilis v pokročilém stádiu, že už došel až do mozku, že je to z důvěryhodných zdrojů, ale že ty zdroje neuvede," uvedl Zeman.

„Státní zástupce by se asi divil, no ale tady šlo především o pokus ovlivnit výsledky voleb a já si myslím, že ten pokus byl téměř úspěšný," dodal.

Ve středu se Miloš Zeman setkal s americkým velvyslancem Stephenem B. Kingem, se kterým projednal otázky politické krize ve Venezuele, Afghánistánu a přesunu ambasád do Jeruzaléma.

Podle českého prezidenta řešení venezuelské krize prostřednictvím vojenské intervence by bylo nešťastným případem. Dříve Juan Guaidó, který se sám prohlásil za prozatímního prezidenta Venezuely, nevyloučil, že by mohl požádat Spojené státy o intervenci, aby odstranil současného legitimního prezidenta země Nicoláse Madura.

„Od toho vyjádření bych se veřejně distancoval. Tohle je hrubá politická chyba. Guaidó by byl jako venezuelský Husák, pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o vojenskou intervenci USA," řekl Zeman.

Zeman také Soukupovi uvedl, že usmiřovaní Talibánu v Afganistánu je podobné politice usmiřovány Hitlera. V otázce přesunu ambasád do Jeruzaléma by si prezident přál, aby Česká republika následovala Spojené státy.

Během pořadu Soukup zmínil i nedávný průzkum CVVM, v rámci kterého se ukázalo, že Češi považují Zemana za nejdůvěryhodnějšího ze světových politiků. Prezident by sám na první místo dal Viktora Orbána, který podle něj má odvahu bojovat proti mainstreamu EU. Zeman zároveň uvedl, že důvěra občanů je pro něho důležitější než popularita.

„Popularita kolísá i třeba díky události, jako je Venezuela. Ale důvěra se skládá řadu let dílek po dílku, než ji vůbec získáte," dodal prezident.

Jaromír Soukup se také dotkl otázky správní žaloby Univerzity Karlovy, kterou na hlavu státu podala k pražskému městskému soudu kvůli nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory. Prezident řekl, že dříve navrhoval, aby se jmenováním profesory zabýval Senát nebo ministr školství či rektoři.

„Tak teď tu roli splní soud. Nejsem automat na podpisy," dodal.

Ještě jedním tématem pořadu byla kauza těžební společnosti OKD. Podle Soukupa sněmovní vyšetřovací komise zjistila, že Brusel od českého ministerstva financí dostal nepravdivou informaci, která se týkala privatizace OKD. Prezident doufá, že dojde k podání obžaloby a soudu.