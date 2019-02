Česká nádraží chtějí vybavit bezpečnostními rámy a kamerami. Jde o trend z Ruska?

Kraje řeší, jak zlepšit bezpečnost. V plánované analýze se zaměří především na to, jak jsou před útoky chráněna citlivá místa, jako jsou dopravní uzly, kulturní zařízení, školy nebo hudební akce. Na první pohled je vidět, že nijak. A to přiznává i český tisk, a dokonce samotní úředníci. „Bezpečnost na dopravních terminálech veřejné dopravy doposud nebyla řešena žádným konkrétním opatřením, ale pouze běžnými pravidly," řekl Mladé frontě Dnes Petr Pšenička, náměstek organizátora pražské dopravy Ropid.

Novináři si k tomu přisadili, že téměř žádný tuzemský dopravní terminál není v současnosti zabezpečen proti teroristickému útoku lépe než běžný supermarket. Jenže v Lidlu do vás maximálně narazí nákupním vozíkem, kdežto na nádraží vás může pobodat fanatik. Sousední země, jako je Rakousko a Německo, se s tím mnohokrát setkaly.

V brzkém budoucnu se mohou na českých nádražích objevit bezpečnostní rámy a také kamery rozpoznávající tváře. Na vyhodnocení potřeby instalovat bezpečnostní prvky na dopravních uzlech plánuje ministerstvo dopravy utratit deset milionů korun. Peníze půjdou i na školení bezpečnostních pracovníků. Pokud bude potřeba zlepšit zabezpečení, stát je připraven poskytnou finanční pomoc.

Sputnik se zeptal známého bezpečnostního experta, bývalého vysokého policejního důstojníka a kandidáta strany Česká Suverenita do Evropského parlamentu Stanislava Humla, co si myslí o zavedení bezpečnostních rámů nebo kamer s rozpoznáváním obličejů na vlakových a autobusových nádražích?

„Nejsem toho příznivcem. Pokud bych uvažoval tímto směrem, bylo by potřeba rámy před vstupem do každého obchodního centra, před vstupem do divadla nebo kina. Proč právě před nádražím, když jedou lidé do práce a všichni pospíchají," řekl nám známý politik.

Huml si myslí, že současná bezpečnostní situace v České republice je dobrá a české dopravní uzly nejsou vystaveny zjevnému nebezpečí. „Pevně doufám, že to tak zůstane," míní.

V sousedních státech bezpečnostní rámy na nádražích nenajdete. Nejsou ani v Německu, přestože tu fanatici několikrát útočili přímo v dopravních terminálech. Rámy používá pouze Španělsko po atentátech na vlaky, které si před 15 lety vyžádaly 200 mrtvých a 1200 zraněných. Výborně hlídaná nádraží má Rusko. Přes ochranu na vchodě, která kombinuje bezpečnostní rám, stráž a zavazadlový skener, neproklouzne ani myš.

Známý politik si myslí, že kraje hledají inspiraci v cizině. „Inspirace těch, kteří rozhodují, v zahraničí rozhodně lze hledat. Myslím však, že daleko lepší je nimravá práce policejní operativy v rizikových komunitách. Když bolí jeden zub, je třeba se věnovat jemu, a ne drtit ty zdravé," říká.

Nemohli jsme se nezeptat na osobní otázku. Česko na tom se zločinností není nejhůř. Teroristé zatím ČR projíždějí, když míří do svých destinací, a neškodí nám. Ale i tak nás zajímalo, jestli se pan Huml cítí bezpečně, když cestujete po Česku vlakem nebo autobusem?

„Moc MHD necestuji, ale pokud ano, cítím se zatím bezpečně. Bude to zřejmě tím, že Česká republika nikdy nekolonizovala cizí zemi, nedrancovali jsme ničí přírodní bohatství a nezotročovali obyvatele. Pokud jsme něco potřebovali, vždy jsme poctivě zaplatili. Ty dnešní expediční výpravy našich vojáků jsou naštěstí spíše symbolické a přísně regulované — tím chci říct, že naši kluci používají zbraně velmi střídmě. Teroristické útoky v západní Evropě i v Rusku bývají většinou odvetou či pomstou. Ono prostě platí, že násilí plodí zase jen násilí," říká známý expert.

