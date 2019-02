To je naprosto nepřijatelné! Václav Klaus o iniciativě Mezinárodního měnového fondu

Václav Klaus starší kritizuje návrh pracovníků MMF Ruchira Agarwala a Signe Krogstrupové, který podle něj předpokládá téměř zničení hotovosti a její převod do elektronické formy na bankovních účtech. Tím pádem by se měla podle zástupců MMF měnová politika centrálních bank stát učenější.

„Chtěli by prý zrušit existenci hotovosti, protože pokud by byly všechny peníze na bankovních účtech, s úrokovými sazbami by se dalo leccos dělat, tedy jít i výrazně do minusu," uvádí Klaus.

Bývalý prezident dodává, že v případě zvýšení záporných úrokových sazeb by lidé raději měli převést peníze z bankovních účtů na hotovost, což není přijatelné pro centrální bankéře.

„To by jejich roli v ekonomice výrazně snížilo. Jsou si však vědomi toho, že se jim zcela zrušit hotovost tak rychle nepodaří," říká Klaus.

V MMF navrhují státům, včetně Česka, zavést dvě rozdílné domácí měny. Hotovost a elektronické peníze. Podle Klause uplatněním konverzní míry mezi dvěma typy peněz by centrální banky získaly další nástroj pro manipulaci a omezení lidské svobody.

„Centrální banky by v takovém případě mohly manipulovat nejen s úrokovými sazbami, ale i s onou konverzní (přepočítávací) mírou. Kdyby měla hodnotu 0,9, znamenalo by to, že by majitel úsporného vkladu v bance za svých 100 korun na účtu dostal jen 90 korun v hotovosti," vysvětluje Klaus.