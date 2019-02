„Války dnes nevyhrávají vojáci, ale média.“ Motto pražských kurátorů manipulátorů (VIDEO)

Televize RT přinesla svědectví z několikadenního semináře CampCamp 2018 v Jerevanu sponzorovaného pražskou neziskovkou Prague Civil Society Centre. Účastníky učili manipulovat a lhát za účelem vyvolání nepokojů vedoucích k převratům. To, jak pražští učitelé lhaní a manipulování fungují, ukázali již v roce 2018 ruští filmaři v seriálu Spící agenti.

„Včera vyhrávaly války tanky a vojáci. Dnes je vyhrávají masová média. Nazvěme věci svými jmény: Probíhá informační válka," říká jedna z hlavních postav ruského seriálu Spjaščije (Spící agenti, Спящие), který měl v Rusku premiéru v roce 2018.

Na internetu se objevila část jednoho z dílů tohoto seriálu, kde šéfredaktor ruskojazyčného internetového zpravodajského portálu se sídlem v Praze vysvětluje svým podřízeným technologii boje v informační válce. Video s českými titulky se objevilo na YouTube na kanálu 55Hox, nese název Řízení informačního pole barevných revolucí.

Režisér Sergej Arlanov a scénárista Sergej Minajev jako by viděli budoucnost. To, co byly donedávna jen dohady, ale ukončilo vyšetřování televize RT v Jerevanu během fóra CampCamp 2018 sponzorovaného pražskou nadací Prague Civil Society Centre.

Žurnalisté televizní společnosti RT pronikli na fórum CampCamp 2018 v Jerevanu sponzorované pražskou neziskovkou Prague Civil Society Centre . Jejím ředitelem je Šimon Pánek, který je rovněž ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni . Školitelé učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby díky tomu vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád. Účastníci pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska.

Pražská nadace Prague Civil Society Centre je podle informací RT placená z rozpočtu Spojených států Amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ten přímo vyděluje peníze na „čelení ruskému vlivu".

Celý článek Sputniku o fóru CampCamp 2018, účastnících a probíraných metodách lhaní a mediálních manipulací, k nalezení ZDE.