Kdo má delší pracovní dobu – Němci, Češi nebo Švédové? Tyto údaje vás překvapí

Z údajů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyplývá, že pokud sečteme roční pracovní dobu, pak si Češi odpracují celkem o devět let více než Němci. A lépe než Češi jsou na tom i Švédové. Právě to je jedním z důvodů, proč ČMKOS požaduje, aby firmy zkrátily pracovní dobu. Informoval o tom portál blesk.cz.

Portál uvádí, že německé odbory si před nedávnem vymohly 28hodinovou pracovní dobu za týden. V porovnání s českou pracovní dobou, která zpravidla činí 40 hodin, tak Němci pracují o 12 hodin méně.

„Během čtyřiceti let ekonomické aktivity odpracuje Čech o devět let více než Němec," uvedl Josef Středula, předseda největší české odborové centrály.

Každý den méně

ČMKOS se snaží o to, aby se zkrátila pracovní doba na denních směnách. Podle nich by se tím dosáhlo efektu, že bude pracovní doba jen 37,5 hodiny, a to bez krácení mzdy. Tímto způsobem se obory snaží zapůsobit na více než 80 % firem.

„Nezpůsobilo to žádné problémy a chtěli bychom, aby ta kratší pracovní doba do budoucna byla realizována i kvůli nástupu digitalizace, kdy nějaká podobná reakce bude nutná," cituje portál Středulu.

Toto stanovisko odborů schvaluje také ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož čele stojí sociální demokratka Jana Maláčová. Portál uvádí, že odbory a sociální demokraté k sobě mají velmi blízko.

My jsme pro, tvrdí ministerstvo

„Ano, chceme zkrácení na 37,5 týdne za stejný plat či mzdu, jako mají zaměstnanci nyní," prohlásila náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová. „Zařadíme se tak k vyspělým západním zemím, kde je již několik let kratší pracovní doba než u nás," dodala.

Z údajů OECD z roku 2016 vyplývá, že si Němci před třemi lety odpracovali ročně 1363 hodin, Dánové 1410, Rakušané 1601 a ve Španělsku pak 1695 hodin. I Slovensko (1740 hod) je na tom lépe než ČR , kde čeští občané stráví v práci celkem 1770 hod. Hůř než ČR na tom byli v daném roce například Portugalci (1842 hod) a Řekové (2035 hod).

„Náš požadavek je ve střednědobém období dosáhnout toho, aby se snížila pracovní doba o půl hodiny denně. (…) Není to předmět, o kterém bychom měli mluvit s politickými stranami. To nemá oporu v zákoně, ale je to na dohodě se zaměstnavateli v konkrétních subjektech," uvedl Středula a upozornil tak na to, že podobná praxe nejspíš nebude realitou na všech pracovištích pro všechny zaměstnance.

S těmito změnami ale nesouhlasí pravicová opoziční ODS. Ta se totiž dlouhodobě snaží bránit podnikatele.

„Již šest let socialisté a (Andrej) Babiš nehospodárně rozdávají a rozdělují peníze. Měli bychom si počkat pár let, jaký to bude mít negativní ekonomický dopad, než přicházet s dalšími návrhy, které nenávratně poškodí naši ekonomiku a konkurenceschopnost," kritizuje návrh místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Další změny — dovolená

Změny by se ale neměly týkat jen délky pracovní doby. Odbory chtějí prosadit i dovolenou v délce 5 týdnů. V současnosti je standardem 4týdenní dovolená, přičemž některé firmy pátý týden poskytují v rámci bonusů.

„Tady je to předmětem diskuse s politiky," upozorňuje Středula a za příklad dal Slovensko. „Ti mají po 33. roce věku všichni nárok na pět týdnů dovolené. (…) U nás do budoucna určitě není snaha přijít s dalším navýšením na šest týdnů," uklidňuje politiky závěrem Středula.