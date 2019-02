Burian o mladé generaci Čechů: Pokud je to nezajímá, budou žít v průšvihu

Známý hudebník se pustil do svých spoluobčanů a zkritizoval jejich pasivitu a neustálou zachmuřenost. Podle Buriana si Češi, na rozdíl od obyvatelů dalších zemí, neustále na něco stěžují a téměř vůbec se neusmívají.

„Když se na někoho člověk usměje, usměje se někdo zase na něj. Jen u nás to není moc zvykem. V cizině, když provázím turisty, to vidím. Teď jsem byl v Chile a trhovec, u kterého jsem si nakonec nic nekoupil, se na mě usmál. To se u nás nestane," cituje portál písničkáře.

Burian zdůrazňuje především to, že i navzdory velmi dobrým životním podmínkám, si Češi pořád na něco stěžují.

„Jsme zvláštní národ, který má předpoklady k tomu, aby byl spokojený. Vše tu vyroste a není tu žádný přírodní tlak. Všechno máme, všechno je na nás, ale jsme profesionálně naštvaní," zamýšlí se.

Buriana však obzvlášť trápí mladí Češi, a to právě proto, že jim chybí zájem o život.

„Ta hrůza, že jsme divně neangažovaný národ. Mnoho lidí z mladé generace říká: ‚Nezajímá mě, co se děje‘. Pokud je to nezajímá, budou žít v průšvihu," prohlásil závěrem hudebník.