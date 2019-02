Hrad zareagoval na informace o pražské neziskovce školící profesionální revolucionáře

„Organizace podobného typu existují na Západě i na Východě. Bylo tomu tak v minulosti a bude tomu tak i v budoucnosti," prohlásil Ovčáček na otázku Sputniku, zdali je pražská neziskovka za její činnost směřující proti demokratickým institucím cizích států hodná odsouzení.

Podle jeho názoru leží jediná možnost obrany proti podobným organizacím ve výchově sebevědomých občanů svých zemí.

„Jedinou obranou proti ideologicky působícím neziskovkám je výchova k svobodomyslnému a sebevědomému občanství," řekl tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana a dodal: „Přemýšlivý člověk se nedá tak lehko zmanipulovat PR akcemi neziskovek na sociálních sítích."

Jiří Ovčáček těmito slovy reagoval na informace, které přinesla agentura Sputnik o pražské neziskové organizaci Prague Civil Society Centre na základě žurnalistického vyšetřování televize RT.

Žurnalisté televizní společnosti RT pronikli na fórum CampCamp 2018 v Jerevanu sponzorované pražskou neziskovkou Prague Civil Society Centre. Jejím ředitelem je Šimon Pánek, který je rovněž ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni. Školitelé učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby s jejich pomocí vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád a prezidentů. Účastníci fóra pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska.

© Foto : Courtesy of RT Pražská organizace školí a podporuje profesionální revolucionáře ve státech bývalého SSSR

Pražská nadace Prague Civil Society Centre je podle informací RT placená z rozpočtu Spojených států Amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ten přímo vyděluje peníze na „čelení ruskému vlivu".

K činnosti pražské neziskovky, která podle všeho působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, se rovněž vyjadřovala hlavní redaktorka agentury Sputnik a televize RT Margarita Simoňanová. Ta prohlásila, že za podobnou činnosti by „v USA šli všichni do vězení", a to „včetně organizátorů a školitelů".