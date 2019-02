„Nic proti Slovákům, ale Babiše k nám fakt posílat nemuseli.“ Názor Kalouska strhl diskuzi

Dne 17. února český premiér Andrej Babiš, šéf strany, vystoupil na sněmu ANO s projevem, ve kterém uvedl, že by chtěl, aby bylo Česko opět spojeno se Slovenskem.

„Andrej Babiš na sněmu ANO: „Náš národ je geneticky předurčen, abychom hráli větší roli než dosud." V roce 2018 stanul v čele české vlády příslušník slovenského národa. Všichni se ptají, jak se to mohlo stát, a ono je to tak prosté: Slovenské národní genetické předurčení," píše politik ve svém příspěvku.

Kalouskovo vyjádření však mezi uživateli sociální sítě vyvolalo pořádnou diskuzi. I přes různorodé komentáře lze říci, že většina uživatelů Facebooku reagovala na projev Andreje Babiše negativně. Dokonce se našli i takoví, kteří ho srovnávali s Adolfem Hitlerem.

„Do Německa taky přišel jeden ze sousední cizí země a taky blekotal něco o národu," píše jeden z uživatelů.

A nebyl to jediný negativní komentář na adresu Babiše. Někteří ho totiž považují za příčinu veškerého zla v České republice. „Nic proti Slovákům, ale Babiše k nám fakt posílat nemuseli. Tak zlé to naše soužití zase nebylo," stojí v jednom z komentářů.

Našlo se i pár dalších uživatelů, kteří českého premiéra obvinili z toho, že je nemorální, uplácí polovinu českého tisku a z mnoha dalších věcí:

„My víme, že Babišovi patří přes 50 % tisku. My víme, že získává podvodně dotace, my víme, že byl v STB, my víme, že vládne s menšinovou vládou za podpory komunistů, my víme, že lže, my víme, že nechal unést svého syna… My víme, že… Co přijde dál? Budeme se jen dívat a čekat, až se bude dětem vyhrožovat, že nedostudují a lidem, že ztratí práci?"

Vlna kritiky se snesla ale také na Kalouska. Lidé jeho příspěvek označili za levnou provokaci:

„Pane Kalousku, přesto, že Babiše nemusím, tenhle Váš citát je laciný jak nejhorší vtip o Pepíčkovi přednesený děckem z 1. třídy," napsal jeden z uživatelů.

„Že ve válce s Babišem přejde internacionalista Kalousek na národoveckou notu bych neřekl, no vida, zmýlil jsem se," píše další z uživatelů.

Andrej Babiš, který je původem Slovák, je českým předsedou vlády od prosince roku 2017. V roce 2011 založil svou stranu s názvem Akce nespokojených občanů (ANO). Strana nemá žádnou určitou ideologii a nespojuje se s pravicí či levicí. Prezentuje se jako strana pro lidi. Andrej Babiš je jedním z nejbohatších lidí v České republice a v souvislosti s tím ho jeho oponenti často kritizují jako oligarchu, jehož obchodní zájmy jsou v rozporu se státní politikou.