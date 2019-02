Exministr Tlustý: Babiš seje velké bouře, tak sklidí uragán

V neděli byl český premiér Andrej Babiš znovu zvolen do funkce předsedy hnutí ANO. V souvislosti s touto událostí se Parlamentní listy zeptaly bývalého ministra financí Vlastimila Tlustého, co si o tom myslí. Ten se rozpovídal například o Babišově vládě a portál také zavzpomínal na „divoké devadesátky“.

Na začátku portál vzpomíná premiérovu obsáhlou kritiku „divokých 90. let". Ve svém projevu na sněmu totiž Babiš hovořil o době, kdy v naší zemi vznikly „nezvratné škody". Podle něj se totiž jednalo o časy, kdy ODS se svou kuponovou privatizací, kdy si někteří „nakradli miliardy", se svými vytunelovanými bankami a zničenými firmami, rozkrádáním státního majetku „ničila celý demokratický systém". Byla to dle něj doba obrovských korupčních kauz za stovky až tisíce miliard.

Bývalého předsedu poslaneckého klubu ODS toto hodnocení však poněkud překvapilo. Tlustý totiž uvádí, že sám Andrej Babiš musel být jedním z těch, co tam v té době kradli.

Portál se Tlustého zeptal, zda podle něj ODS, a také ČSSD, platí jakousi daň za vládnutí v posledních desítkách let po roce 1989, kdy se řada těch skandálů, o kterých mluví Babiš, skutečně udála a mnozí lidé si je pamatují. Další dotaz zněl, zda to nyní nahrává hnutí ANO.

„Myslím, že to, co on napadá, je jen zlomeček toho, co on teď sám dělá. Jsem zvědavý, jak bude za deset let jeho éra hodnocena, ale bude asi těžké hledat slova. Neberu to vážně, je to jenom a pouze propaganda. Silná slova, skutky chybí. Počkal bych si, až bude líp," odpověděl politik.

© AP Photo / Petr David Josek Andrej Babiš byl znovu zvolen do funkce předsedy ANO

Vlastimil Tlustý dále zmínil, že nejvážnější hrozba, před kterou ANO nyní stojí, je, zda hnutí vyhraje příští sněmovní volby a sežene koaliční partnery. „Ono vyhlásilo válku celému světu, likviduje všechny v úvahu přicházející koaliční partnery, jeho stávající koaliční partneři jsou na pokraji existence. Vážně jim hrozí, že sociální demokraté ani komunisté se do příštího Parlamentu po spolupráci s ním nedostanou. Tím pádem, jestli ANO získá 29 nebo 31 procent, je nepodstatné. Rozhodující bude, jestli s nimi bude někdo ochoten do koalice jít," dodal Tlustý.

Poslanec České národní rady (v první dekádě 21. století) dále poněkud básnicky zhodnotil Babišovu vládu. „(…) Kdo seje vítr, sklízí bouři. On seje velké bouře, tak sklidí uragán. Ve velkých městech se to už stalo. Na celostátní scéně to bude jednoduché. Až skončí volby, vůbec nemá význam koukat, kdo má kolik procent. Jediná správná otázka bude: Má ANO koaliční partnery na 101, nebo je nemá? Když je mít bude, tak vládu sestaví, když je mít nebude, tak ji určitě nesestaví," prohlásil závěrem Tlustý.