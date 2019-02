Viděl jsem to vraždění a umírání na vlastní oči. Štětina promluvil o snajprech na Majdanu

Český europoslanec Jaromír Štětina se vyjádřil k výročí krvavých událostí na kyjevském Majdanu, když neznámí snajpři začali pálit po lidech. Viděl jsem to vraždění a umírání na vlastní oči, napsal Štětina na Twitteru.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes připomněl páté výročí tragických událostí na Majdanu na Ukrajině.

„Za 3 dny zemřelo přes sto lidí, další beze stopy zmizeli. Byl to zlom nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu. Nechci, aby se taková tragédie opakovala. Každá země musí mít právo zvolit si svou vlastní budoucnost," napsal šéf české diplomacie na sociální sítí.

Prohlášení nenechal stranou europoslanec Jaromír Štětina.

„Pane ministře, byl jsem tenkrát na Institutské ulici a viděl jsem to vraždění a umírání na vlastní oči," napsal.

Podle Štětiny totiž většina tak zvané „nebeské setniny" zemřela první den, protože snajpři stříleli dokonale přesně.

„Většina mrtvých, co jsme měli ve vestibulu hotelu Ukrajina, zemřela na střely do krku či do hlavy," dodal.

Europoslanec Jaromír Štětina je známý svou podporou ukrajinského dobrovolnického batalionu Azov, mezi jehož členy jsou neonacisté nejen z Ukrajiny, ale i z řady evropských zemí. Znakem batalionu je runa Wolfsangel, kterou za 2. světové války používala nacistická divize SS Das Reich. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlásil, že Azov porušuje pravidla vedení války masovým rabováním, mučením, únosy novinářů a znásilňováním.

20. února 2014 na kyjevském Majdanu neznámí odstřelovači začali pálit po lidech, zemřelo 53 lidí — 49 protestujících a čtyři představitelé policejních orgánů. Lídři opozice, představitelé USA a Evropské unie hned obvinili „režim Janukoviče". Nicméně oficiální vyšetřování se dostalo do slepé uličky, zločinci nejsou dodnes nalezeni.

Před rokem však v případě střelby na Majdanu došlo k novému zvratu. Korespondent Sputniku se setkal s údajnými snajpry. Vyšlo najevo, že jsou to občané Gruzie a jsou připraveni svědčit u ukrajinského soudu. Tvrdili, že rozkazy dostávali od lídrů Majdanu. Navíc dostali přímé nařízení střílet nejenom po policistech, ale i po samotných protestujících, aby ještě více rozbouřili dav a vyvolali politickou krizi.