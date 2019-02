Fiala k útoku migrantů v Norimberku: Potenciální teroristé jsou jen kousek od hranic ČR

„Další otřesný důsledek masové imigrace a multikulturalismu," napsal Fiala na své stránce na Facebooku.

„Je to pořád ta stejná písnička. Imigranti přepadávají, vraždí, znásilňují ženy a okrádají lidi. Sluníčkáři pak tvrdí, že u nás žádní imigranti nejsou…" dodal.

Politik totiž připomněl, že Norimberk je od českých hranic necelou hodinu a půl cesty autem. Jak uvedl, schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval.

„Potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni, je pozdě. A vidíme, že Německu a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás," varoval.

V neděli ráno se v Norimberku z diskotéky vracela 21letá žena, když jí neznámý útočník zasadil několik bodných ran do horní části těla. Jak uvádí média, útoku nepředcházela žádná hádka nebo slovní výměna. Žena byla převezena do nemocnice.

Policistům se podařilo pachatele po několika hodinách dopadnut. Jde o 25letého muže z Iráku.