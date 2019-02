Andrej Babiš zamířil společně se svou manželkou do Izraele. Vítal je Stropnický a Žilková

Portál píše, že původně měl Babiš do Izraele namířeno, aby se zúčastnil summitu skupiny V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko). Polsko však na poslední chvíli svou účast zrušilo. Důvodem pro to údajně byly diplomatické spory s nejvyššími představiteli Izraele. Kvůli této skutečnosti tak musel být pozměněn i celý program.

„Je to nešťastný konflikt," okomentoval situaci před svým odletem český premiér.

Spor Polska a Izraele

© REUTERS / Gali Tibbon/Pool Izraelský ministr zahraničí pobouřil polské Židy

Spekulace o tom, že by mohl polský premiér Mateusz Morawiecki zrušit svou cestu do země, se objevily poté, co došlo k chybné interpretaci Netanjahuova vyjádření na schůzce o Blízkém východu. Z vyjádření totiž vyplývalo, že měli Poláci jako národ za 2. světové války pomáhat nacistům zabíjet Židy. Takovou interpretaci však velvyslankyně Izraele ve Varšavě popřela, stejně jako to udělal i úřad izraelského premiéra.

Polského předsedu vlády tak měl nahradit na summitu V4 polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. V pondělí však polská vláda vydala oznámení, že se její delegace této události vůbec nezúčastní. Přispěl k tomu i komentář nového úřadujícího izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace. Ten měl totiž údajně prohlásit, že Poláci určitě kolaborovali s nacisty. „A jak řekl (bývalý izraelský premiér, pozn. red.) Jicchak Šamir, sají antisemitismus už s mateřským mlékem," mělo zaznít v jeho proslovu.

Jak to bude dál — další schůzka v Praze?

Český premiér doufá, že se napjatá situace mezi oběma zeměmi zklidní a politici tak opět zasednou k jednacímu stolu. Věří, že se tak stane do doby, kdy má Česko od 1. července oficiálně převzít předsednictví V4.

„Předpokládám, že bychom pak zorganizovali tu V4 v Praze," dodal Babiš.

Přivítání v Izraeli

© AFP 2018 / Thomas Coex Polsko se nezúčastní summitu V4 v Izraeli

Poté, co Babišovi přiletěli do Tel Avivu, přivítal je na letišti český velvyslanec Martin Stropnický se svou ženou Veronikou Žilkovou. Stropnický se dle portálu zachoval jako pravý gentleman, jelikož Monice Babišové předal květinu a dovedl ji k připravenému autu.

Změna programu a práce nad hlavu

Stropnický a jeho tým z ambasády měli před příletem Babiše opravdu co dělat. Kvůli změněným plánům se totiž musel program ladit až do poslední chvíle.

Podle nového programu má Babiš v úterý ráno navštívit vývojové centrum Mobileye, což je jeden z nejúspěšnějších „startupů" poslední dekády. Poté bude následovat hlavní část programu, tedy bilaterální jednání s izraelským premiérem Netanjahuem. Schůzka obou představitelů by měla trvat asi půl hodiny. Následně oba šéfové vlád předstoupí před novináře.

„Určitě už chceme dotáhnout ty radary, které si myslím, že jsme měli koupit už dávno, tam se předpokládá, že by se v průběhu roku ten kontrakt dokončil," nastínil Babiš, o čem by mohl se svým kolegou hovořit.

© AP Photo / Ferdinand Ostrop Polský premiér nepřijede na summit Visegrádské skupiny v Izraeli

Portál vysvětluje, že se konkrétně jedná o Mobilní 3D radiolokátory MADR. Těch by chtěla česká vláda od Izraele koupit celkem osm. Česko by tento nákup vyšel na tři a půl miliardy korun. Podle všeho by měla být smlouva o realizaci veřejné zakázky podepsaná do letošního června. Zakázku má nyní na starost nástupkyně Stropnického, Karla Šlechtová.

Dalším tématem by pak mohlo být například využití konopí k lékařským účelům.

„(…), které teď pan ministr (zdravotnictví Adam, pozn. red.) Vojtěch řeší a chceme ho v nejbližším období na vládě schválit," přiblížil možné plány Babiš.

Babiš by neměl vynechat ani návštěvu Českého domu v Jeruzalémě či jeruzalémského Starého města. Tím, že byl celý program od základů překopán, tak řada návštěv z programu zcela vypadla. Premiér bude v Izraeli až do středečního večera.